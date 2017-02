Wilder Westen im Bürgerhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Nur noch wenige Tage läuft das bunte Treiben - Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Ein rauschendes Finale der närrischen Zeit hat am Sonnabend neben anderen Vereinen auch der Neuenhagener Karnevalclub (NKC) im Bürgerhaus gefeiert.

"Moulin Rouge im Wilden Westen": So hatten die Ladys des Neuenhagener Karnevalclubs 1963 (NKC) ihre Darbietung zum Finale des bunten Programms überschrieben. Der feurige Cancan brachte die Stimmung im Saal noch weiter zum Kochen © Thomas Berger

Als Häuptling mit entsprechend üppigem Kopfschmuck trat Norbert Rudolf, der Präsent der bunten Schar, immer wieder zwischendurch zu den Moderatorenansagen auf die Bühne. Denn "Indianer, Cowboyhut - beim NKC, da geht's uns gut" lautet das Motto der zu Ende gehenden Saison. Unter den vielfach passend kostümierten Gästen im vollen Bürgerhaus-Saal saß unter anderem auch Bürgermeister Jürgen Henze.

Dass die Mädels der Juniorengarde durch die Grippewelle personell etwas reduziert aufliefen, machte angesichts der ausgelassenen Stimmung der Feiernden nichts. Und Norbert Rudolf zeigte sich auch zuversichtlich, dass der NKC nächstes Jahr wieder bei der Landesmeisterschaft dabei sein werde. Um Nachwuchs muss dem Verein ohnehin nicht bange sein. Das zeigte die große Zahl derer, die im Jugendbereich zu sehen waren - vor allem beim Indianer-Schautanz gemeinsam mit den Junioren. Bei einer zweiten Gemeinschaftsaktion war sogar das Publikum zum Mittanzen aufgefordert, das sich ebenso wie bei der großen Polonaise nicht lange bitten ließ.

Beim aktuellen Motto waren auch die erwachsenen Tänzer des Neuenhagener Linedance-Clubs Hot Heels, die dem NKC schon seit Jahren zur Seite stehen, voll in ihrem Element, setzten beim ersten der beiden Auftritte aber auch mit einem bunten Indianertanz-Medley Zeichen. Ein bisschen originale Saloon-Atmosphäre steuerten später die Ladys des NKC bei. Unter dem Titel "Moulin Rouge im Wilden Westen" ging beim Cancan so richtig die Post ab und mussten die Damen natürlich noch, wie viele andere Akteure, zu einer Zugabe ran.

Einfallsreichtum und Kreativität in der Umsetzung von Ideen sind das Herzstück eines erfolgreichen Karnevalprogramms und werden auch beim NKC großgeschrieben. So erfuhren die Zuschauer bei einer satirischen Darbietung auch noch, was es mit dem Ei des Kolumbus wirklich auf sich hat.

Wie gut, dass beim Duell der beiden Cowboys aus den Reihen der "Konfettis" nicht scharf geschossen wurde, sonst hätte die Showtanzgruppe des Vereins doch glatt personelle Verluste zu beklagen gehabt. Während die Mitglieder nun beinahe den Hot Heels in deren Metier Konkurrenz machten, schwangen die Herren vom Männerballett als Vertreter eines Indianerstamms die offenbar schon vorher ausgegrabenen Kriegsbeile, rauchten dann aber doch wieder die Friedenspfeife.

Derweil ließen die beiden "Indianerfrauen" mitten im jubelnden Publikum einige Hüllen fallen.