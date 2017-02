Petticoats und Polonaise

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Am Wochenende vor den drei tollen Tagen tobte in drei Faschingshochburgen der Seelower Region das närrische Treiben. Beendet ist es damit noch längst nicht.

"Stolperfüße": So haben die Neuhardenberger Carnevalisten ihre gerade einmal vier bis sechs Jahre alten jüngsten Tänzerinnen genannt, die am Sonnabend das Programm mitgestaltet haben. © Matthias Lubisch

„Wir treiben im trüben Gewässer – es bleibt immer besser“. Wer nach dem Sinn des Mottos der 44. Saison des Neuhardenberger Carnevalverein (NCV) fragte, der wurde am Sonnabend von NCV-Präsident Ralf Gehrke aufgeklärt: Es bezieht sich vor allem auf die unsichere Situation, in der sich der Verein befindet. Erst unmittelbar vor der Veranstaltung war die Ausnahmegenehmigung für die zweimalige Nutzung der Turnhalle – auch zum Nachtwäscheball – eingetroffen.

Die Fans der Neuhardenberger Carnevalisten waren am Sonnabend besonders zahlreich erschienen und wurden nicht enttäuscht: Ob die tollen Tanzdarbietungen der Blauen, der Junioren- und Jugendgarde sowie der „Stolperfüße“ genannten jüngsten Tänzerinnen im Alter zwischen vier und sechs Jahren oder die Auftritte des Männerballets – es gab tosenden Beifall.

Prinzessin Jana I. und Prinz Dirk I. erklärten Neuhardenberg zur Narrenfestung und nahmen den Schwur ab. Und Leandro empfahl sich als Nachfolger von Werner Hoffmann in der NCV-Bütt. Mit seiner Rede hatte der 12-jährige Sohn des Prinzenpaares am Tag zuvor schon Ministerpräsident Dietmar Woidke beim Empfang der Prinzenpaare in Potsdam beeindruckt. Den diesjährigen NCV-Orden erhielten Neuhardenbergs Feuerwehrchef Frank Kästner für die Unterstützung der Carnevalisten und NCV-Travestiestar Peter Klander.

Die Narren aus dem Alt Zeschdorf-Hohenjesarschen Carneval Club (AHCC) haben am Sonnabend zum dritten Mal in diesem Jahr – den Kinderfasching mitgerechnet – im ausverkauften Saal des Zeschdorfer Kulturhauses ihr Publikum begeistert. Ihr Metier sind vor allem der Tanz und Parodien. Toll etwa der DJ-Bobo-Remix von AHCC-Cheftänzerin Marlen Fröhlich und Patrick „Shorty“ Rechenberg. Oder AHCC-Präsident Ralf Nowak als Falco. Die gemischte Tanzgruppe des Vereins entführte das tanzfreudige und toll kostümierte Publikum in einen „Dorfbums“ der 60-er Jahre, „Baby“ Mike (Mitt-hof) entdeckte die Welt und die Biker des Clubs verließen den Stammtisch als Zwerge.

Die Gäste der ausverkauften Veranstaltung im Lebuser Kulturhaus erwartete unter dem Motto der 48. Faschingssaison „Die Zukunft im Blick – der LCC dreht die Uhren zurück“ ein buntes Programm mit vielen Tänzen und Performances. Schon vor dem umjubelten Einmarsch des LCC-Hofstaates führten die blau-weißen Funken eine temperamentvolle Show-Einlage auf. Moderator Klaus-Dieter Dölves feuerte das Publikum zum Schlachtruf: „Lebuser Schau – Helau!“ immer wieder an. Zum Lebus-Lied sangen und schunkelten alle Narren im Saal. Das Prinzenpaar, ihre Lieblichkeit Jasmin I. und seine Tollität Benjamin II. eröffnete mit dem Schneewalzer den Tanzreigen.

Zum Motto passend, erklangen im Verlauf des Abends viele Hits vergangener Jahrzehnte. Doch die Lebuser Karnevalisten drehten die Uhren nicht nur musikalisch zurück. Auch die Zeiger des großen Chronometers an der Bühne liefen rückwärts. Zur Dekoration gehörten Bilder von Albert Einstein mit dessen Erkenntnis „Zeit ist relativ“ sowie weitere Uhren und Jahreszahlen. Viele Gäste hatten sich im Stil vergangener Zeiten kostümiert – von der Urgeschichte über die Antike bis zum Mittelalter und den 70er Jahren.

Jubel löste der Auftritt von drei Lebuser Gardisten mit ihren Partnerinnen zum Hit von Alicia Keys: „Girl on Fire“ aus. Sehr vergnüglich waren zudem der Auftritt der „singenden“ Socken und die Nostalgie Rate-Show. Nach weiteren Auftritten der Garde und einer schwungvollen Einlage der LC-Tessen beendeten die Funken weit nach Mitternacht die Faschingsveranstaltung – mit einem Auftritt als „Madels von der Alp“.

Nach dem Kinderfasching am Sonntag folgt heute, ab 19 Uhr, noch der Rosenmontag der Weiber im Lebuser Kulturhaus.