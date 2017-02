Heißer Dank an 470 Brandschützer

artikel-ansicht/dg/0/

Im Britzer Rathaussaal hatten sich alle eingefunden, deren Wort im Amt Britz-Chorin-Oderberg von politischem Gewicht ist: Amtsdirektor Jörg Matthes, Martin Horst, der Vorsitzende des Amtsausschusses, und etliche der Bürgermeister. Sie waren vor allem zum Gratulieren gekommen - und in Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit der 260 aktiven Einsatzkräfte, der 108 Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung sowie der 102 Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

In seiner Ansprache erklärte der Amtsdirektor, es erfülle ihn mit Dankbarkeit und Respekt, wie die Frauen und Männer in den blauen Uniformen immer wieder die eigenen Belange zurückstellten und wie konzentriert und entschlossen sie sich auf die jeweilige Lage einstellen würden - egal, ob eine Türnotöffnung, eine technische Hilfeleistung oder ein komplexes Brandgeschehen zu bewältigen seien. "Es ist Ihr Verdienst, dass die Feuerwehr hier überall hohes Ansehen genießt und anders als vielerorts in Brandenburg keine Nachwuchsprobleme kennt", sagte Jörg Matthes. Die Feuerwehr von Britz-Chorin-Oderberg verfüge über mehr Einsatzkräfte als zum Beispiel die in Bernau, Eberswalde oder Biesenthal. Sie sei die größte Brandschutzeinheit im Barnim. All dies verdiene aktives Handeln von Verwaltung und Politik. Als Amtsdirektor werde er sich auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass den Mitgliedern der Feuerwehr ein bevorzugter Zugang zum öffentlichen Dienst eingeräumt werde, betonte er. In der Verwaltung freiwerdene Stellen seien bei gleicher Eignung an Brandschützer zu vergeben.

Der Amtsausschuss werde in der kommenden Woche einen Beschluss fassen, der vorsehe, Mitglieder der Feuerwehr finanziell zu unterstützen, wenn sie die Fahrerlaubnis erwerben wollten, um den Fuhrpark der Wehren nutzen zu können, kündigte Marin Horst, der Vorsitzende des Gremiums, an. Überhaupt sei es die Jugendfeuerwehr, die am stärksten gefördert werden müsse. "Diese Mädchen und Jungs sind unsere Lebensversicherung für die nächsten 10 bis 20 Jahre", betonte er.

Den Dank an die Brandschützer gab René Dörbrandt, der Amtswehrführer von Britz-Chorin-Oderberg, in seinem Rechenschaftsbericht postwendend zurück. Politik und Verwaltung würden die Feuerwehr nicht nur mit hehren Worten loben. "Sie haben mit ihren Beschlüssen dafür gesorgt, dass wir von Britz bis Oderberg gut aufgestellt sind", sagte der Amtswehrführer. So seien allein 2016 alles in allem etwa 220 000 Euro in den vorbeugenden Brandschutz investiert worden - so in drei Fahrzeuge und die weitere Einführung des Digitalfunks. Mit den sonstigen Aufwendungen habe sich das Amt seine Feuerwehr im vorigen Jahr sogar 484 000 Euro kosten lassen. 2017 sollen unter anderem zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge und ein Bootstrailer angeschafft, die Löschwasserversorgung in Parstein angegangen sowie unterschiedliche Baumaßnahmen umgesetzt werden. Es gehe um Investitionen in Höhe von etwa 290 000 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von etwa 480 000 Euro, hob René Dörbrandt hervor.

Im vorigen Jahr sind die Mitglieder der auf 15 Standorte aufgeteilten Amtswehr zu 144 Einsätzen ausgerückt. Sie hatten 114-mal technische Hilfe zu leisten, wobei es 25-mal um Ölspuren auf der Fahrbahn, einmal um Öl auf dem Wasser, 37 Verkehrsunfälle, 26 Sturmschäden, zwei Wasserschäden, zwölf Türnotöffnungen, sieben Tragehilfen für den Rettungsdienst und fünf sonstige Einsätze ging. Außerdem gab es 24 Brände zu löschen. Fünf Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen vervollständigen die Statistik.

Unter den Ehrungen und Beförderungen war die für Karl Hampel (90) aus Oderberg und Ewald Lehmann (85) aus Parstein besonders hervorhebenswert. Beide wurden für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit der Medaille für treue Dienste in Gold ausgezeichnet.