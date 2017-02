Tauziehen um einen Sportplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Die Ausgangslage ist überschaubar. Durch den geplanten Neubau der dringend benötigten Dreifeld-Schulsporthalle fallen das Umkleidegebäude und die Geräte-Container für den Sportplatz an der Straße der Jugend weg. Dass dafür Ersatz für die Fußballer und Beachvolleyballer geschaffen werden muss, ist unter den Gemeindevertretern unstrittig. Zugleich sollen die desolaten sanitären Verhältnisse beseitigt werden. Bündnis Panketal, die Linke und die Bündnisgrünen haben daher im Hauptausschuss einen Antrag eingereicht, demzufolge die zusätzlichen Räume für Duschen, Toiletten und Geräte geschaffen werden. Von ihrem ursprünglichen Vorschlag, ein eigenes Gebäude dafür zu errichten, rückten sie ab. Wie auch immer die neue Lösung aussehen mag, wichtig ist ihnen, dass die Räume von außen und somit von den Sportlern ohne Nutzung der Halle betreten werden können.

Hatte Tobias Herrmann (Unabhängige/Grüne) im Sozialausschuss bereits die offene Finanzierung kritisiert, ist dieser Punkt für Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) das A und O. Die Verwaltung werde die Kosten nach der neuen Vorlage erarbeiten. Es sei jedoch absehbar, dass die bisher in Rede stehenden rund 500000 Euro für ein eigenes Gebäude nicht so weit gesenkt werden, dass die Räume "nebenbei" mitgebaut werden könnten. Über eine Deckung müsse nachgedacht werden, sonst sei der Vorschlag nicht umsetzbar. Darüber hinaus empfahl er wie auch schon Ursula Gambal-Voß (SPD), dass sich der Verein an den Kosten beteiligen solle, so wie dies die SG Schwanebeck mit 37000 Euro beim dortigen Neubau getan habe. Immerhin sollen jetzt in Zepernick zwei unbeheizte Kabinen vom Stand 1980 durch moderne Räume ersetzt werden.

Während Christel Zillmann (Linke) für die Gemeindevertretersitzung heute um 19 Uhr im Rathaus eine neue Fassung des Antrags ankündigte, hat der Sozialausschuss ein weiteres Anliegen auf den Weg gebracht. Bei nur einer Gegenstimme spricht sich der Ausschuss dafür aus, dass auch eine 400-Meter-Laufbahn integriert werden soll. Trotz einer Sitzungsunterbrechung, in der versucht wurde, anhand des Plans einen Platz für die Bahn zu finden, gelang dies bislang noch nicht. Die Kfz-Stellflächen zu verlagern, wie es Axel Kruschinski (SPD) vorschlug, oder sie per Ablösung einzusparen, so Hendrik Wendland (Bündnisgrüne), davor warnte Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert. Dies sei das "falsche Signal", die Autos würden dann auf der Straße abgestellt und die Anwohner belasten.Mit der 400-Meter-Bahn würde im Barnim nach Eberswalde jedoch erst die zweite reguläre Wettkampfstätte entstehen, sagte Lutz Sachse vom Leichtathletik-Sportverein SG Empor Niederbarnim, der 165 Mitglieder zählt, davon sind etwa 145 Kinder. Früher gab es bereits eine Laufbahn, allerdings wird vermutet, dass diese nicht 400 Meter lang war.

Vor diesem Hintergrund sprechen sich Vertreter der CDU und der Unabhängigen/Grünen für die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für das Zepernicker Sportzentrum aus. Der Bau der dringend benötigten Sporthalle erlaube es nicht, so lange zu warten, bis ein Konzept mit 400-Meter-Bahn vorliege, hielt Christel Zillmann dagegen. Ebenso erinnerte Fornell daran, dass der Standort der Sporthalle oberste Priorität genieße und nicht von der Schule abgerückt werden dürfe. Es handele sich in erster Linie um eine Schulsporthalle.