Märchenhafter Operngenuss im Kinosaal

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Gruppe der Frankfurter Opernfreunde wird größer. Das stellte Cinestar-Chefin Rita Fago erfreut am Sonnabend fest. "Wir müssen wohl bald in einen größeren Saal umziehen", meinte sie angesichts der vielen Gäste, die sich zur Übertragung von Antonin Dvoraks "Rusalka" aus der New Yorker Metropolitan Opera (MET) eingefunden hatten.

Offensichtlich hat sich herumgesprochen, welch ein Kunstgenuss die Opern-Übertragungen sind. Die ohnehin hervorragenden Künstler des vor gut 50 Jahren eröffneten Opernhauses werden in bester Bild- und Tonqualität auf die große Leinwand gebracht, der Zuschauer kommt ihnen so nahe, wie in keinem Opernhaus der Welt, man sieht Mimik, Details der Kostüme und des Bühnenbildes und erfährt in Interviews Interessantes.

"Rusalka" bot von all dem besonders viel. Das bekannte Märchen von der Meerjungfrau, das allerdings wie in der Oper üblich tragisch mit dem Tod des Prinzen endet, wurde in wundervollen Bildern - inszeniert von Mary Zimmermann - auf die Bühne gebracht. Kristine Opolais, die das Publikum bereits als Manon Lescaut und Madame Butterfly ins Herz geschlossen hat, sang betörend schön ihr Lied an den Mond, überzeugte aber auch in jenen Szenen, in denen sie ohne Stimme agieren musste. Die Rolle sei tief in ihrer Seele, bekannte die Sängerin im Interview. Jamie Barton, zuletzt hervorragend als Fenena in Nabucco, sang und spielte die Hexe Jezibaba diabolisch und komisch zugleich. Ebenso überzeugten Brandon Jovanovich als Prinz, Eric Owens als Wassermann und Katarina Dalayman als fremde Fürstin.

Zuschauern wie Dorothea Schiefer fiel auch auf, dass selbst kleinste Rollen wie die Elfen hervorragend besetzt waren. Und Eva Hülpisch schwärmte: "Einfach zauberhaft". Daran hatte auch Dirigent Mark Elder seinen Anteil, der erklärte, dass er Dvoraks Musik als Student in Cambridge kennengelernt habe, sie oft auf dem Klavier spielte und in London erstmals als Oper dirigieren durfte.

Den nächsten Opernabend gibt es am 11. März mit Verdis "La Traviata".