Musical trifft Shakespeare

Rüdersdorf (MOZ) So allmählich sind an diesem Sonnabend im Kulturhaus alle mit dem Mittagessen fertig. Es gab Nudeln mit Tomatensoße und Würstchen. "Wir können wählen, was wir essen wollen", sagt Phiona. Weitere Vorschläge liegen auf dem Tisch: Kartoffelpuffer, Süßsaure Eier, Nudeln mit Käsesoße kann man beispielsweise dort lesen.

Phiona würde gerne noch etwas mehr von sich berichten, sie wird aber von den anderen gerufen. Die Probe geht weiter. Die Neunjährige wird später mit der ein Jahr jüngeren Nele eine kleine Szene spielen. "Das ist so ein Schwesternstreit", berichten beide und ergänzen: "Das haben wird uns selbst ausgedacht."

Die beiden Mädchen gehören zu einem knappen Dutzend Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 15 Jahren, die beim neuen Projekt von Stephan Wapenhans mitmachen. Er hat es Pelle Musical-Schule genannt. Dabei geht es um Schauspiel, Tanz und Gesang. Dazu hat er sich professionelle Helfer mit ins Boot geholt. Beispielsweise Stefanie Bremerich, die für den musikalischen Part verantwortlich zeichnet und sich unter anderem um den Operettensommer verdient gemacht hat. An diesem Sonnabend singt die Gruppe unter ihrer Anleitung unter anderem den Kanon "Oh, wie wohl ist mir am Abend". Später folgt auch das bekannte "Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen" aus dem Musical "My Fair Lady". Wenn es um Tanz geht, dann hat Olivia Teix den Hut auf.

Es wird viel gelacht an diesem Sonnabendnachmittag. Aber es wird auch diszipliniert gearbeitet. Ziel ist die Erarbeitung eines Bühnenstücks mit dem Titel "Musical meets Shakespeare". Im Juni soll es aufgeführt werden.

Die Proben für das Stück finden immer sonnabends von 10 bis 15 Uhr statt, einschließlich Mittagessen. Interessenten sind herzlich willkommen.

Informationen, auch zu den Kosten, unter Tel.033638 389926