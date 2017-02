Brandenburg braucht Lehrer für Sorbisch und Wendisch

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburg und Sachsen wollen dem drohenden Mangel an Lehrern für Sorbisch und Niedersorbisch (Wendisch) vorbauen. Sachsen, wo an sorbischen Schulen bis 2025 insgesamt 99 Lehrer altersbedingt ausscheiden, möchte unter anderem Pädagogen aus Polen und Tschechien einsetzen und den Zugang zum Sorbisch-Studium in Leipzig erleichtern. Brandenburg hält seine 76 Niedersorbisch-Lehrer zwar für ausreichend, um alle derzeitigen Angebote abzusichern. Mittelfristig brauche man aber weiteres Personal, hieß es im zuständigen Ministerium.

Das Lehrerstudium für Sorbisch/Wendisch wird am Institut für Sorabistik der Universität Leipzig angeboten. In Sachsen hatte sich die Anzahl der Kinder, die Sorbisch als Muttersprache pflegen, in den vergangenen 20 Jahren etwa halbiert. In Brandenburg lernen momentan gut 1600 Schüler Wendisch, in Sachsen knapp 2500 Sorbisch. Bei der Deutschen Unesco-Kommission ist Sorbisch/Wendisch als gefährdet eingestuft.

Die slawischen Sorben sind in Deutschland eine anerkannte nationale Minderheit. In Brandenburg, wo sie neben Sachsen beheimatet sind, werden sie auch Wenden genannt. Beide Bundesländer haben in ihren Verfassungen die Pflege der Kultur und Sprache der Minderheit verankert. Kritiker sehen aber Mängel in der Umsetzung und verlangen eine kulturelle Autonomie der Sorben und Wenden.