Mit einem kühlen Blonden auf Zampertour

Zamperfreudiges Dorf: In Lindenberg wird aufgrund der Größe des Ortes immer zwei Mal gezampert und so zog man nach vier Wochen das zweite Mal durch das Dorf. Glück mit dem Wetter hatten die Lindenberger beide Male.

Beeskow. Am Wochenende wurde wieder gezampert. Fröhlich zogen die Kostümierten mit Musik durch die Dörfer. Da wurde auch das eine oder andere Tänzchen hingelegt.

Die zampernden Limsdorfer schossen an diesem Wochenende den Vogel ab. Sie waren nicht nur die größte Gruppe bei immer wechselnden fünfzig Narren, sie hatten mit ihren zwei Nachbardörfern Möllendorf und Schwenow auch die längsten Wege zurückzulegen. Ein Reisebus half ihnen, Zeit und Kraft zu sparen für den Ball am Abend. Mit den Musikern "Herz Ass" aus Buckow konnten sie zudem bei den Bewohnern punkten, die für ein Pferd, einen auf einer Ente Reitenden, einem Mönch, einem Tiroler, der von einer Frau getragen wurde, und anderen seltsamen Gestalten einen Tisch mit Imbiss vor die Tür gestellt hatten. Sie erfüllten gern deren spezielle Musikwünsche. Aber: "In Limsdorf, Möllendorf und Schwenow sind die Leute ohnehin freiwillig", lobt Cornelia Kokscht, die wie immer das Organisatorische in der Hand hat. "Wir können uns nicht beklagen."

Bei den Kehrigkern zogen rund dreißig Zamperer dem Posaunenchor aus Münchehofe hinterher. Oliver Schmidt, der den Hut aufhatte, hat beobachtet: "Hier gibt es eine große Neubausiedlung. Viele von den Neuen kennen den Brauch noch nicht, aber sie machen zunehmend den Spaß mit." Von den Alteingesessenen ist fast jeder als Spender dabei, so dass für den Eierkuchenball noch nie Eier nachgekauft werden mussten. Er wurde nach einer durchtanzten Nacht gleich am Sonntag als Frühschoppen gefeiert.

Die Kummersdorfer wurden auf ihrem Weg durch den langgestreckten Ort von den Zeisigberger Musikanten aus Merz und Umgebung in Stimmung gehalten. Immer an der Spitze war der Bollerwagen zu finden, nicht zu übersehen durch eine hoch aufgerichtete Vogelscheuche, die an ihm befestigt war. Einige Hippis mit dichten Mähnen und bunten Overalls liefen in ihren "so schön hässlichen Kostümen" mit, wie sie lachend zugaben. Ein aufgeplusterter, roter "Angry Bird" und eine abgebrühte, genauso leuchtend rote Languste zogen die Blicke genauso auf sich wie das Gegenteil: graue Mülltüten, in die eine blühend junge Frau gehüllt war.

Bereits zum zweiten Mal zamperte man in Lindenberg. Aufgrund der Größe des Ortes zog man hier schon einmal vor vier Wochen durch das obere Dorf, damals mit den "Vogelsänger Odermücken". "Unser erster Fastnachtsabend mit der Sound up-Liveband war sehr gut besucht" so das Resümee der jungen Organisatoren. Am Sonnabend wurde nun das Unterdorf bezampert. Etwa 35 bunt kostümierte Narren zogen fröhlich mit den "Gaudi Buam" von Haus zu Haus. Erstmals mit dabei war in diesem Jahr eine fahrbare Zapfanlage. "Unser alter Handwagen für die Getränke war irgendwie immer etwas zu klein" so Frank Struck. Und so sägte, schweißte und strich er und erschuf extra für die Lindenberger Fastnacht einen größeren Wagen, in dem sogar ein 30-Liter-Bierfass Platz hat. Nun ist immer ein frisch gezapftes kühles Blondes mit dabei.

Abends gab es im Gasthaus Görsdorf Disko mit DJ Silvio und ein Programm mit Sketchen, Tänzen und den "Sieben Geißlein" im modernen Gewand verpasst haben.

Im kleinen Ullersdorf begann die Zampertour erst gegen Mittag. Auch hier waren um die 30 Kostümierte mit dabei und natürlich wie in jedem Jahr die "Lieberoser Musikanten". Halbzeit war bei Familie Paul. Dort gibt es immer einen leckeren Eintopf zum Aufwärmen. Am Abend ging es munter im Gasthaus "Zum Schwansee" weiter.