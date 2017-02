Andrang in allen Sälen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555351/

In der Werkstatt: Dicht an dicht sitzen die Teilnehmer einer Theaterführung in der Requisitenabteilung. Wolfgang Bandelmann (r.) erzählt aus seinem Arbeitsalltag und darüber, was er manchmal für die Bühne erfinden muss. Am Tag der offenen Tür gab es insge

In der Werkstatt: Dicht an dicht sitzen die Teilnehmer einer Theaterführung in der Requisitenabteilung. Wolfgang Bandelmann (r.) erzählt aus seinem Arbeitsalltag und darüber, was er manchmal für die Bühne erfinden muss. Am Tag der offenen Tür gab es insge © MOZ/Oliver Voigt

Die Karten für die 13 Führungen hinter die Kulissen waren heiß begehrt. Sie haben zwar nichts gekostet, dienten den Theaterleuten aber als Orientierung. Mehr als 20 Gäste passten nicht in eine Führung. Die letzte war dann gegen 18 Uhr vorbei.

Frischer Knoblauchgeruch zog durch die Theaterklause. Sie hatte erstmals zum Frühschoppen mit Reinhard Simon und Felix Gattinger eingeladen. Der Intendant und sein Dramaturg stecken mitten in der Theaterarbeit für das Pop-Musical "Luther". Am Sonnabend bekochten sie das Publikum mit Variationen von Pfannkuchen und Mojo verde. Alles frisch und selbst zubereitet. Plaudernd und kochend arbeiteten sich die Herren durch den Spielplan bis Jahresende. Sie machten neugierig auf Premieren, darunter "Faust", "Fisch zu Viert", "Die Archivare" und "Herz eines Boxers".

Zu den Besuchern und Pfannkuchen-Verkostern gehörten Ines und Holger Schröter aus Finowfurt. "Wir haben am Morgen in der Zeitung gelesen, dass Tag der offenen Tür ist und sind spontan losgefahren", erzählten sie. "Wir gehen in Schwedt zwei, drei Mal pro Jahr ins Theater und sind hier noch nie enttäuscht worden."

Die Schwedterin Ute Nehls war mit ihren drei Berliner Enkelkindern gekommen. Die Zeit bis zur gebuchten Theaterführung nutzten sie zum Basteln von Figuren für ein Schattentheater. Der kleine Jasper erzählte: "Ich habe das Weihnachtsmärchen gesehen, in dem ein Geist aus der Bühnenluke hochkam. Heute will ich mir angucken, wie das funktioniert." Zu den Betreuerinnen am Bastelstand gehörte Jennifer Plötz. Sie ist Schülerin am Angermünder Einstein-Gymnasium und manchmal Garderobiere am Schwedter Theater.

Bei Besuchern begehrt waren Informationen über Termine für Bühnenshows und Freilufttheater. "Junge Familien fragen nach Veranstaltungen für Kinder, viele haben sich unsere Peter-Pan-Vorstellungen vorgemerkt", erzählte Chefdramaturgin Sandra Zabelt.

Der Besuch der öffentlichen Proben für "Fisch zu viert" und den Bürothriller "Die Archivare" in der Theaterklause sowie für "Faust" im Großen Saal weckte die Premierenneugier der Zuschauer. Viele waren zielgerichtet in die "Faust"-Probe gekommen. Wer welche Rolle spielt wurde ebenso verraten wie der Aufwand, der hinter den Kulissen betrieben wird. Die Schneiderei zum Beispiel näht 115 Kostüme für Faust, Gretchen und Co.

Der Förderverein der Uckermärkischen Bühnen lud die Besucher ein, bei der Publikumsbefragung zum "Uckermark-Oskar" mitzumachen. In dieser Saison dürfen die Zuschauer zum zweiten Mal mit- entscheiden, wer Schauspieler und Schauspielerin des Jahres wird. Der Verein Bürgerbühne Schwedt, in dem Laien Theater spielen, informierte über seine Premieren. Im neuen Programm des Kabaretts "Stechäpfel" heißt es am 24. April "Alles - außer Sex" und die 23 Mitglieder der Generation Ubs. fiebern der Premiere am 18. Mai mit "Yvonne Burgunderprinzessin" entgegen.