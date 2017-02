Kniefall vor dem Präsidenten

artikel-ansicht/dg/0/

"Super", so lautete am Sonntagnachmittag das Fazit von Mario Licks, dem Präsidenten der Freienwalder Karnevals-Gesellschaft, zum Wochenende. "Wenn Weiber wie am Freitag unter sich feiern, ist die Stimmung einfach besser, dafür war am Sonnabend der Saal voller", fügte er hinzu. Und am Sonntag stand im Kurtheater noch der Rentnerfasching an, bei dem allerdings die Stadt Gastgeberin ist. Trotzdem gab es auch dabei das volle Programm, ging unter anderem Heike Pilz-Renné mit ihrer koddrigen Art in die Bütt und nahm das Publikum mit zur Kur ins Moorheilbad. Horst Dahlke freute sich unterdessen über das deutlich jüngere Publikum am Sonnabend: "Da sind wir offenbar auf einem guten Weg."

Noch zufriedener hatte sich am Sonnabend bereits Michael Rubin, Präsident des Neulewiner Karneval Clubs, gezeigt: "Wir hatten zwei ausverkaufte Veranstaltungen." Zum Familien- und Rentnerfasching am Sonntag erwarte er noch einmal mehr als 100 Leute.

Rubin hatte am Ende des Programms, bei dem immer wieder Zugaben gefordert worden waren, nicht nur den vielen Sponsoren und Helfern gedankt, sondern auch allen anderen Beteiligten. "Wir arbeiten eng mit der Kita und dem Hort zusammen, aber unsere Jüngsten müssen von den Eltern oft gefahren werden", gab er zu bedenken und durfte sich beim Ausmarsch sogar über einen Kniefall eines Gasts freuen.

Besonders stimmungsvoll sei es am Freitagabend in der liebevoll geschmückten Turnhalle zugegangen, meinte eine Besucherin und fand nach kurzer Überlegung sogar den Grund dafür: "Da waren Partner- und andere Vereine dabei, das macht offenbar eine Menge aus."

An der Bar entpuppten sich unterdessen neben Cuba Libre die beiden alkoholfreien Cocktails Shirley Temple und Jungfräuliche Grüne Wiese als Renner. "Das liegt nicht nur an den Erwachsenen, die noch fahren müssen", verriet Nicole Daue, die mixend hinter dem Tresen stand. "Wir haben ja auch viele Kinder hier und die holen sich gern die bunten Drinks."

Wie in Bad Freienwalde und Neulewin feierten im Kulturhaus Kruge viele Auswärtige mit, darunter Madeleine Holtz mit ihrem Mann Falko. Für das Kostüm als Venezianerin habe sie keine Kosten und Mühen gescheut, sagte die Frau aus dem dennoch recht nahen Klobbicke und fügte als Barnimerin hinzu: "Wir fühlen uns in Märkisch-Oderland sehr wohl. Die Leute sind nett, das Essen klasse und der Zusammenhalt groß." Beide Töchter tanzen beim Falkenberger Carneval Club mit. "Ich schminke die Kleinen nur", sagte Madeleine Holtz, während die Jüngste den Lippenstift einforderte.