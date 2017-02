126 Tage im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Vor zahlreichen Gästen konnteStadtwehrführer Uwe Schmidt im dicht gefüllten Saal des Gerätehauses eine sehr positive Bilanz für das Jahr 2016 ziehen. Dabei wurde deutlich, dass die freiwillige Arbeit der Feuerwehrfrauen und -männer keineswegs weniger geworden ist. So gab es 2016 genau 218 Alarmierungen - 21 mehr als im Jahr davor. Die Gesamteinsatz-Zeit mache umgerechnet praktisch rund 126 Tage des Jahres aus, verdeutlichte Schmidt das hohe Engagement der Wehrangehörigen. Insgesamt 24 Personen habe man retten können, für zehn Menschen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Im Einzelnen hat die Wehr im vergangenen Jahr 52 Brände gelöscht und 116-Mal Hilfe geleistet. 49 Fehlalarmierungen habe es gegeben, 17 davon durch automatische Brandmeldeanlagen.

Derzeit hat die Strausberger Feuerwehr eine Gesamtstärke von 145 Mitgliedern. Laut Uwe Schmidt macht die aktive Wehr 69 Angehörige aus, auf die Alters- und Ehrenabteilung entfallen demnach 19 Mitglieder. Und dann sind da noch die 57 angehörigen der Kinder- und Jugendfeuerwehr "Florian", die am 17. Juni mit einem Tag der offenen Tür ihren 25. Geburtstag feiern wird.

Einmal mehr dankte der Stadtwehrführer Andreas Schwiering für die "hervorragende Arbeit" an der Spitze der Jugendwehr und lobte in dem Zusammenhang auch das Wirken von Thomas Müller. Die im November 2014 gegründete Kinderfeuerwehr zähle mittlerweile 43 Vier- bis Zehnjährige. Inzwischen gebe es schon Wartelisten. Aber die "Möglichkeiten der Betreuer sind nicht unbegrenzt", setzte er hinzu.

An anderer Stelle bekräftigte Uwe Schmidt den Dank der Feuerwehrleute an die Stadtverordneten. Sie stünden immer zu ihrer Wehr, was auch mit dem Neubau des Gerätehauses in Hohenstein deutlich werde. Die Investition von 400 000 Euro schaffe der Hohensteiner Löschgruppe optimale Bedingungen für den operativen Einsatz und für die Zukunft ausreichend Platz. Schmidt schloss die Hoffnung an, dass sich in Hohenstein nun bald Verstärkung für die dortige Löschgruppe finde.

Bürgermeisterin Elke Stadeler räumte ein, dass das neue Gerätehaus "lange überfällig" und würdigte insbesondere die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr, auf die Strausberg zu Recht stolz sein könne.

Als Vertreter jener Unternehmen und Einrichtungen, die die Strausberger Feuerwehr seit Jahren unterstützen, fand Reinhard Kampmann, Vorstand der Sparkasse Märkisch-Oderland, nicht nur allgemein lobende Worte. Er wurde auch konkret und kündigte für das Sommerfest schon mal ein "50-Liter-Bierfässchen" an. Sehr zur Freude der Feuerwehrleute, von denen viele wieder mit ihren Angehörigen erschienen waren. Für deren Verständnis gab es auch deutliche Worte des Dankes.

Und natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder jede Menge Urkunden für abgeschlossene Qualifizierungen, es gab Beförderungen und Auszeichnungen. Als die Geehrten zum Schluss des offiziellen Teils noch zum Foto gebeten wurden, da hatten sich andere bereits am leckeren Buffet bedient.