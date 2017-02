Wulkower wollen keinen Windpark

artikel-ansicht/dg/0/

Wulkow b Trebnitz (MOZ) Amtsdirektorin Grit Brinkmann hat in der jüngsten Beratung des Neuhardenberger Gemeinderats auf die Möglichkeit hingewiesen, sich in das Beteiligungsverfahren zum dritten Entwurf des Regionalplans Windenergie einzubringen. Bei Wulkow-Trebnitz soll ein neuer Windpark entstehen. Er war bereits in den beiden vorangegangenen Entwürfen vorgesehen. Der Ortsbeirat hatte dem 74 ha großen Eignungsgebiet beide Male widersprochen, will sich erneut dagegen positionieren. Auch jeder Bürger könne sich mit Bedenken und Hinweisen einbringen, betonte die Verwaltungschefin. Das Wulkower ist das einzige Eignungsgebiet im Amtsbereich Neuhardenberg. Die von Gusow-Platkow vorgeschlagene und befürwortete Fläche mit Platz für drei Windräder auf der Gusower Loose ist durch die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree nicht berücksichtigt worden.