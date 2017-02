Anleitung für das eigene Biotop

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenow (MOZ) Schon nach der ersten Dokumentation "Ausgezwitschert - Singvögel in Gefahr" gab es am Freitagabend im Rahmen der Ökofilmtour in Reichenow konkrete Zuschauerfragen, die sich vor allem darum drehten, was der Einzelne für den Erhalt der Singvögel tun kann. "Wenn Sie einen eigenen Garten haben, so verzichten Sie doch einfach auf ein Stück Rasen und legen einen Teich an", antwortete der Ornithologe Steffen Fahl unter anderem auf die Frage: "Wie schaffe ich ein Biotop". Das Pflanzen von Büschen und Stauden sei ebenfalls hilfreich, erklärte Fahl und empfahl - wo möglich - den klassischen Bauerngarten.

Moderiert wurde der spannende Wechsel von Fragen und Antworten durch Gernot Reifenberger von der Reichenower Nabu-Ortsgruppe - neben dem Kulturverein MöHRe Veranstalter der insgesamt zwei Kinoabende zur brandenburgweit laufenden Ökofilmtour. In den einstigen Kindergarten im Ort hatte sich dazu etwa ein Dutzend interessierter Männer und Frauen eingefunden.

Auf Reifenbergers Hinweis, dass die moderne Landwirtschaft den Vögeln heute meist die Futterreserven nehme, entgegnete einer der Anwesenden, dass es selbst im Ort aber auch positive Beispiele gebe. So habe einer der Bauern zum Beispiel Wildhecken gepflanzt.

Steffen Fahl hakte unterdessen nach, was die Fragende mit ihrem Biotop erreichen will: "Welche Vögel wollen Sie in ihren Garten locken und was ist bei Ihnen auf dem Grundstück möglich?" Mitunter reiche es schon, den Rasen nicht millimeterkurz zu halten, sondern etwas wachsen zu lassen, oder gar in eine Wiese umzuwandeln. Mit Wasser im Garten könne der Einzelne viel erreichen, sagte Fahl und empfahl, einen etwa zwei Quadratmeter großen Folienteich anzulegen, an dessen Ufer Kunstrasen auszulegen und einen Stock aufzustellen. "Der Teich ist nicht allzu groß, aber damit ist schon viel gewonnen", so der Ornithologe. Auf dem Kunstrasen würden sich Wildkräuter ansiedeln und das Wasser habe auf Insekten eine anziehende Wirkung. "So werden Sie schon bald Grauschnäpper und Rotschwänzchen beobachten können", versprach Steffen Fahl. Vögel sollten zudem nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer gefüttert werden.

Renate Wolter vom Verein MöHRe erinnerte mit Blick auf den in Europa meist verhinderten Anbau von Gen-Mais daran, wie viel Gleichgesinnte erreichen können. Basis für Veränderungen sei immer das Gespräch miteinander, vor allem vor Ort.

Anhand von verschiedenen Nistkästen erklärte Gernot Reifenberger, dass Starenkästen die größte Chance bieten, verschiedene Vögel, darunter Sperling und Rotschwanz, in den heimischen Garten zu holen. "Hängen Sie aber nicht alle im Winter auf", gab er zu bedenken. Einige Arten kämen erst im März/April und dann seien die Nistkästen womöglich schon alle belegt.