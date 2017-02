Rock und Pop im klassischen Gewand

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (co) Nik Page, Ikone der 1980er- und 90er Jahre Dark-Wave-Szene und Sänger von Blind Passengers, hat am Sonnabend in Fürstenwalde seine andere musikalische Seite gezeigt. Die Berliner Chamber-Pop-Formation Songs of Lemuria spielte zum Abschluss ihrer diesjährigen Tournee in der Kulturfabrik.

Von verträumt bis leidenschaftlich: Das Quartett Songs of Lemuria bei seinem Auftritt in Fürstenwalde. © Cornelia Link-Adam

Es war ein Abend abseits der lauten Töne, eher ein mondän-romantisches Kammerkonzert. Mitgebracht hatte das Quartett viele bekannte Rock- und Pop-Klassiker, verpackt in ein klassisches Gewand. Begleitet von den Musikern Corinna Söller (Klavier) und Uwe Christian Müller (Violincello) boten Nik Page und Jasmin Shaudeen (Gesang) im ersten Teil vorrangig romantische Songs um die Liebe wie "Every breath you take" (The Police), "Hunting high and low" (A-ha) sowie "Mach' die Augen zu" (Die Ärzte). Aber auch ihre Eigenkompositionen "Dein Kuss" und "Der Traum für uns" kamen gut an.

Einige Besucher, der Musikkeller war fast ausverkauft, schwelgten in der Pause in Erinnerungen. "Ich kenne Nik seit DDR-Zeiten mit seiner damaligen Band, auch danach als Blind Passenger und als DJ", sagte René Koch. Es war sein zweites Songs-of-Lemuria-Konzert. "Das ist heute wieder ein tolles Kontrastprogramm zum runterkommen", erklärte der Storkower in Rocker-Kluft. Dagegen erlebte Beate Müller aus Bad Saarow erstmals das Quartett und fand beide Sänger ausgesprochen gut. Andere Gäste lobten die Vollblutmusiker, bejubelten sie auch im zweiten eher rockigen Konzert-Teil mit stehenden Ovationen.

Dabei ging es musikalisch eher um menschliche Abgründe wie bei "Klavier" (Rammstein), "The Unforgiven" (Metallica). Nik mit Megafon sang aber auch "Menschen" (Joachim Witt) und Duran Durans "Ordinary world". Umjubelt wurden Songs von Grönemeyer, Depeche Mode und "Dream on", der Titeltrack der aktuellen Lemuria-CD, ursprünglich gesungen von Aerosmith. Erst nach drei Zugaben, final mit "Stairway to Heaven" (Led Zeppelin?) war der Auftritt vorbei. "Das war doch mal ein richtig geiles Abschlusskonzert", freute sich Nik Page und schrieb mit seinen Kollegen noch Autogramme. Live in der Spreestadt ist er mit seiner Blind-passenger-Band wieder am 8. April zur "80's Night" im Fürstenwalder Hof zu erleben.