Zählung der Mini-Vampire

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ehrenamtliche des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zählen derzeit die Fledermäuse, die in Frankfurt überwintern. Ihr bedeutendstes Quartier ist in der alten Brauerei, aber es gibt auch noch andere Plätze im Stadtgebiet, wo sich die Tiere zurückziehen.

1501 Braune Langohren, Mops- und Fransenfledermäuse haben Norbert Bartel und andere Ehrenamtliche des BUND bei der jährlichen Zählung im größten Fledermaus-Winterquartier der Stadt, der alten Brauerei, registriert. Insgesamt gastieren acht verschiedene Arten in der Ruine im Stadtzentrum. Die Anzahl der geschützten Tiere ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, so der Naturschützer. Er verweist darauf, dass die gut 1500 Fledermäuse keine absolute Zahl darstellen. "Denn gezählt werden letztlich nur gesehene Tiere", so Norbert Bartel. Durchaus möglich also, dass sich noch mehr Säugetiere in der Unterkunft in Nischen zurückgezogen haben.

Die Zählung Anfang Januar ist mit dem größten Fledermausquartier allerdings noch nicht abgeschlossen. Überall verteilt in Frankfurt gibt es weitere kleine Quartiere, in denen immer noch zwischen 200 und 300 Tiere überwintern können, und Kleinst-Quartiere. In der vergangenen Woche steuerte Bartel unter anderem einen abgelegenen Tunnel an der Birnbaumsmühle an. 26 Fransenfledermäuse und ein Braunes Langohr zählte er dort. An einem weiteren Tunnel an der Rathenaustraße stellte sich die Recherche aufgrund der hohen Strömung der Klinge nach Dauerregen als schwierig heraus. Ein weiteres dieser sogenannten Kleinst-Quartiere befindet sich im Botanischen Garten.

Insgesamt ist die Anzahl der Fledermäuse und Fledermausarten seit Anfang der 1990er-Jahre in Ostbrandenburg etwa gleich geblieben. "Gleichbleibend schlecht", wie der Fledermausexperte hinzufügt. "Früher fand man in jedem Dorf ein Quartier, unter dem Kirchdach beispielsweise. In den letzten Jahren konnte vermutlich nur durch Schutzmaßnahmen wie Ersatzquartiere verhindert werden", so Bartel, "dass die Tiere weiter verschwinden." Als Grund für den Rückgang der geschützten Säugetiere sieht er vor allem den Trend, einseitig betriebener Land- und Forstwirtschaft. Fehlende Grün- und Blühstreifen an Feldrändern und Feuchtflächen in Wäldern würden den Fledermäusen die Nahrungsgrundlage, Insekten nämlich, entziehen.

Seit 1991 finden jedes Jahr im Januar Fledermauszählungen in Frankfurt statt. Norbert Bartel, der ursprünglich aus dem Oderbruch stammt und beim Landesumweltamt arbeitet, ist von Anfang an dabei. In der alten Brauerei überwintert jedes Jahr das Große Mausohr, mehr als 650 Tiere wurden dieses Jahr gezählt. Das Große Mausohr gehört zur größten Fledermausart, die es in Deutschland gibt.