Bahn kündigt Lärm durch Bauarbeiten an

Fangschleuse (MOZ) Zu Lärmbelästigungen durch Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Berlin - Guben kann es von Dienstag bis Freitag im Grünheider Ortsteil Fangschleuse kommen. Darauf macht die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung aufmerksam. "Es handelt sich um Instandhaltungsmaßnahmen, die verhindern sollen, das Langsamfahrstrecken eingerichtet werden müssen", sagte Bahnsprecher Gisbert Gahler auf Nachfrage. "Es ist 15 bis 20 Jahre her, dass die Strecke gebaut wurde, da sind solche Arbeiten völlig normal", fügte er an.

In regelmäßigen Abständen müssten zum Beispiel die Gleise "nach gestopft", also wieder mit Schotter unterfüllt, werden. Aufgrund des hohen Zugaufkommens am Tage, gehe er davon aus, dass eher in der Nacht gebaut werde, sagte Gahler.

Auf den Zugverkehr sollen die Arbeiten nach seiner Kenntnis keinen Einfluss haben. Der Streckenabschnitt zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) lässt eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern zu. Derzeit können die Züge ihn auch in diesem Tempo nutzen, sagte der Sprecher. Der Abschnitt ist Teil des Ausbauvorhabens Berlin - Frankfurt (O) - Grenze Deutschland/Polen.