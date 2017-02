Alphorn und Jodler im Oderbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Anhand der Kfz-Kennzeichen auf dem Parkplatz am Theater am Rand in Zollbrücke ist am Sonnabendnachmittag eine bunte Berlin-Brandenburger Mischung auszumachen. Auch diesmal gibt es einige Neulinge unter den Zuschauern, die sich am Eingang erst einmal nach dem Ablauf im Theater fragen.

