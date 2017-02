Schunkel-Stunden in der Stadthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Stefan Mross trat am Sonnabend in der Stadthalle Erkner mit seinem Programm "Immer wieder sonntags" auf, mit dem er monatelang durchs ganze Land reist - das Publikum war begeistert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555373/

Der rote Reisebus hat vor dem Eingang der Stadthalle gehalten, genau vor dem Eingang, eine Stunde vor Beginn der Show "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Es ist Sonnabend kurz vor 15 Uhr, der Einlass wird erst in wenigen Minuten beginnen.

Aus dem Bus steigen ältere Damen und Herren, auch Ingeborg Baatz ist dabei. Sie ist 87 Jahre alt und kommt aus Wandlitz. "Ich kenne Herrn Mross aus dem Fernsehen", sagt sie. Und dass sie diese Tagesfahrt gebucht hat, um mal aus der Wohnung rauszukommen. Auch Christel Gorn (75) und Hartmut Simon (73) aus Wandlitz haben diese Tour zum Schlagernachmittag mit Mross gebucht. Sie haben den Sänger, Trompeter und Moderator bereits vor zwei Jahren in Eisenhüttenstadt gesehen. Dass dieses Mal die Sängerinnen Claudia Jung, Franziska Wiese, Anna-Carina Woitschack und Die Dorfrocker dabei sind, verspricht einen bunten Nachmittag. "Wir hören gern Schlager", sagt Christel Gorn.

Seit 37 Tagen ist die 17-köpfige Mross-Crew in diesem Jahr bereits auf Tour. Den Tag zuvor war sie in Torgelow, am Sonntag machte sie in Altenburg Station, bis April wird sie 72 Veranstaltungen in ganz Deutschland absolvieren, danach geht die Show aus dem Europa-Park in Rust im Fernsehen weiter. Seit Jahren macht Mross das schon - und die Kulturhäuser, leeren Kaufhallen und alten Cart-Bahnen sind voll, wenn er kommt.

Auch in Erkner sind fast alle der 700 rund 40 Euro teuren Karten verkauft. Die Tourleiterin Claudia Volkmann weiß, warum das so ist: "Sein Name zieht, er ist sehr bekannt in der Schlager- und Volksmusikszene. Das Publikum will drei Stunden Klatschen und Schunkeln, also pure Unterhaltung."

Und die bietet Stefan Mross an diesem Nachmittag. "Wer kommt aus Erkner?", ruft er ins Publikum. Vielleicht zehn oder zwanzig Arme gehen hoch, und schon hat er die Lacher auf seiner Seite. Die Leute kommen eben überall her, um die Show zu erleben. Aus Wandlitz und Bernau, aus Berlin, Spreenhagen und Neu Zittau. Dann erzählt Stefan Mross, dass er schon neun Mal hier war, dass er Erkner toll findet, den Rewe kennt und auch die Shopping Mall im Ort - den Netto. Da lachen wieder alle, das Eis ist gebrochen.

Im Menscheln steht ihm Anna-Carina Woitschack nicht nach. Von der Bühne herab lobt die Schlagersängerin die schöne rote Jacke einer Dame, weil rot die Farbe der Liebe ist. Ob der Mann neben ihr, ihr Schatzi sei? Ja, sagt die Dame, seit 41 Jahren. "Oh, ist das schön, so lange glücklich zu sein", erwidert die Sängerin. "Ich habe Lieder zum Träumen und Wohlfühlen mitgebracht", sagt sie und singt dann ein Liebeslied.

Alle fühlen sich wohl. Die Dorfrocker haben es nicht schwer, den Saal zum Schunkeln zu bringen. Hin und her, hin und her. Die Leute stehen auf, sie nehmen die Arme hoch. Es macht ihnen Spaß, Teil des Programms zu sein. Deswegen sind sie hier. Ganz vorn in der ersten Reihe schunkeln Angelika Schilling und ihre Mutter Hildgard mit. Die beiden verpassen keine größere Veranstaltung in der Stadthalle Erkner und kaufen immer Karten in der ersten Reihe, weil sie da gute Fotos von den Schlagersängern machen können. "Ich höre gern deutsche Musik", sagt Angelika Schilling, "weil man die Texte versteht".