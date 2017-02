Miteinander reden und dann anpacken

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir wollen einfach miteinander reden - und dann gemeinsam anpacken und gestalten." Das gab der Gastgeber als Motto für den Abend aus, zu dem viele Partner der Oderbruchgemeinde - von der Arbeitsinitiative Letschin und der Sparkasse Märkisch-Oderland bis zum Wohnungsunternehmen Hageba eingeladen waren.

In seinen ersten neun Monaten im Amt habe er viel Unterstützung, vor allem seitens der Mitarbeiter der Amtsverwaltung erfahren und viele persönliche Gespräche mit Neutrebbiner Bürgern geführt, die ihm ihre Sorgen, Nöte und Wünsche anvertraut hätten, sagte Werner Mielenz in seiner Ansprache. Dem Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2016, in dem zunächst die Hülle des künftigen Neutrebbiner "Rathauses" saniert und die Wuschewierer Dorfstraße teilsaniert worden ist, folgte ein noch umfangreicherer Ausblick auf die Vorhaben in diesem Jahr.

In dem steht nicht nur der Innenausbau im generationsübergreifenden Dorfgemeinschaftshaus, wie das Projekt an der Karl-Marx-Straße 43 offiziell heißt, auf dem Plan. Voraussichtlich ab April sollen das einstige Wohnhaus und die Nebengebäude, einschließlich Schülerspeisung und Sanitäranlagen, mir Fördermitteln des Landes für rund 1,4 Millionen Euro saniert, um- und ausgebaut werden.

Schon vor der Fertigstellung des neuen Dorfzentrums soll mehr Schwung in die Jugend- und Seniorenarbeit kommen, sagte der Bürgermeister. Am Dienstag findet dazu eine Beratung im Jugendklub mit Vertretern des CVJM und seines Blauen Busses, mit Jugendlichen und ihren Eltern statt.

Die Neutrebbiner wollen 2017 ihre Minigolf-Anlage wiederbeleben, den kommunalen Spielplatz erweitern, neue Straßenleuchten errichten, Straßen reparieren und den Radwegbau an der Bahnhofstraße in die Wege leiten. Das alles mit dem Ziel, dass das Oderbruchdorf noch attraktiver wird.

Dass Neutrebbin auch in Seelow und Potsdam als schönes und lebenswertes Dorf wahrgenommen wird, sei auch der privaten Initiative vieler Gewerbetreibender und engagierter Bürger zu danken, lobte Werner Mielenz. Helge Suhr, der für den erkrankten Amtsdirektor zum Empfang gekommen war, sprach von einer besonders "aktiven und lebhaften Gemeinschaft" der Neutrebbiner.

Landrat Gernot Schmidt - er nimmt nicht oft an kommunalen Empfängen teil - war ins Kolonistendorf gekommen, um an die Werte zu erinnern, für die diese Dörfer stehen: Weltoffenheit, Freiheit, Selbständigkeit, kommunale Selbstverwaltung und Unternehmertum. Diese Werte gelte es zu verteidigen, mahnte Schmidt.

Neutrebbins Vize-Bürgermeister Mario Hirschbein nutzte den festlichen Rahmen, um die Sieger im Wettbewerb um die Goldene Hausnummer zu ehren: Unter 17 Kandidaten seien fünf in die engere Wahl gekommen. Die Jury entschied sich letztlich für das Grundstück von Gundula und Siegfried Schubert an der Wriezener Straße 34. Nicht nur Haus und Nebengebäude seien schön saniert, auch das Umfeld gepflegt und ansprechend gestaltet, hieß es zur Begründung.