Der Versuch, Himmel und Erde zusammenzubringen

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Regina Fuhrmann war selbst ein wenig überrascht über die vergleichsweise vielen Besucher, die am Sonnabend zu ihrer Vernissage in die Galerie "Zum Alten Warmbad" gekommen waren. Eigentlich seien es sehr persönliche Bilder, die sie nie öffentlich zeigen wollte, erklärte die Betreiberin des Waldcafés im Besucherzentrum für Natur- und Umwelterziehung Drei Eichen. Sie habe aber festgestellt, dass ihre Themen auch andere Menschen berühren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555375/

Was sind das für Themen? Eigentlich sei es immer wieder dasselbe Thema, sagte Charlotte Bergmann, am Sonnabend in ihren einführenden Worten. Die Leiterin von Drei Eichen formulierte es so: "Himmel und Erde zusammenzubringen in sich selbst." Regina Fuhrmann, 1946 in Celle geboren, habe sich "malend auf eine Entdeckungsreise in und durch ihr Leben begeben".

Für Charlotte Bergmann ist Regina Fuhrmann, die in Buckow wohnt, eine Lebenskünstlerin, die an verschiedenen Orten gelebt und die verschiedensten Tätigkeiten ausgeübt hat. Da war das begonnene Germanistik- und Philosophiestudium, das ihr bei der Beantwortung der für sie zentralen Frage nicht helfen konnte. "Wer denkt eigentlich in meinem Kopf?"

Eher zufällig fing sie vor 40 Jahren mit dem Malen an, nachdem sie von ihrem ursprünglichen Vorhaben, dem Schreiben, abgelassen hatte. Ausgangspunkt war ein Aquarellkasten, den eine Freundin nach einem Besuch bei ihr gelassen hatte. Sie habe im Malen die Möglichkeit gesehen, "Erfahrungen, Empfindungen mit dem ganzen Sein auszudrücken, nicht nur Worte, mit dem Geist, wie beim Schreiben", sagte Charlotte Bergmann.

Übrigens hat Dagmar Flemming mit ihrem Harfenspiel bei der Vernissage für die passende Untermalung, besser Ergänzung, gesorgt. Sie ließ sich von einigen Bildern spontan inspirieren und versuchte, die Besucher mitzunehmen auf ihre musikalische Reise durch Landschaften und Stimmungen.