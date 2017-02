Bootshaus vor Verpachtung

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Auf der Sitzung der Stadtverordneten am Dienstag um 18 Uhr soll über die Verpachtung des Bootshauses an der Spree entschieden werden. Das Bootshaus mit Übernachtungsmöglichkeiten wird derzeit von der Stadt Beeskow betrieben. Da die derzeitigen Bewirtschafter Ende des Jahres ausscheiden, soll das Objekt an einen privaten Interessenten verpachtet werden.