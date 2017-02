artikel-ansicht/dg/0/

Diehloer Jecken schmücken ihren Umzugswagen

Diehlo (MOZ) Die Diehloer Fastnachtsgesellschaft schmückte sich am Sonnabend für den Festumzug in Cottbus. Etwa 50 Mitglieder waren mit dem Diehloer Umzugswagen am Sonntag in Cottbus mit dabei. Bereits zum elften Mal war die Diehloer Abordnung dort vertreten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555377/





Schmückten den Diehloer Umzugswagen: Für das Spektakel legten auch Bernd Petzold (li.), Henri Preuß und Aldric Pellan mit Hand an. Die Diehloer nehmen schon seit Jahren mit einer Abordnung an dem Umzug in Cottbus teil.



© MOZ/Gerrit Freitag