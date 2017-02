Gefallen und wieder aufgestanden

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute Bernd Breitag aus Storkow.

Liebt die Musik und arbeitet gern mit Jugendlichen: Bernd Breitag probt in Wendisch Rietz mit der Band "Two Socks", hier Nina Haase, Paul Wegner, Berenike Adam (v.l.) und Rabea Jahn mit Keyboard (nicht im Bild).

Herrn Breitag kennt kaum jemand, fragt man aber nach Bernd, dem Partymacher, dann heißt es schnell. "Ja, na klar, den kenn ich." Auf unzähligen Veranstaltungen hat er seit den 1990-er Jahren mit seinem Partner Andreas Kretschmann als DJ und Moderator Stimmung in die Säle und Festzelte gebracht. Und er tut es auch heute noch. Beim Altstadtfest in Beeskow im vergangenen Jahr und als stimmgewaltiger Begleiter des Altstadtlaufes fanden alle: "Bernd macht das gut." Und so wird er auch dieses Jahr wieder auf der Bühne und am Straßenrand vor dem Rathaus stehen und die Läufer vom Start bis zum Einlauf begleiten.

Bernd Breitag ist heute 59 Jahre alt. Sein bisheriges Leben war ein Leben mit vielen Höhepunkten, aber auch Tiefen. Schon immer hat er sich der gebürtige Fürstenwalder, der heute in Storkow lebt, für Musik interessiert, obwohl er gelernter Kfz-Mechaniker und Heizung- und Sanitärklempner ist. Er war einer der ersten "Schallplattenunterhalter der DDR". "In Beeskow gab es für Schallplattenunterhalter, so wurden ja DJ's damals genannt, in den 1980-er Jahren eine Arbeitsgemeinschaft. Dort habe ich viel gelernt, auch wenn immer nur 40 Prozent Ost- und 60 Prozent Westmusik gespielt werden durfte."

Breitag nannte seine Disko "Musik-Train" und ließ - als sein Markenzeichen - zu Beginn der Disko immer einen kleinen Zug fahren. "Zu Englisch", befanden die Verantwortlichen des Staatsapparates, doch Breitag setzte sich auf charmante Weise durch. Auf keinen Fall wollte er sich "Musik-Zug" nennen, wie ihm vorgeschlagen worden war. Es waren auch die Zeiten, als er aus hunderten Teilchen seine Disko-Spiegelkugel mühselig selbst gebastelt hat. Fast hätte er geweint, als sie ihm einmal in Storkow von der Decke fiel und in hunderte Stücke zerbrach.

Auch als er als NVA-Soldat in der Storkower Kaserne einquartiert war, konnte sich Bernd Breitag kulturell ausleben, war immer dabei, wenn es etwas zu organisieren und zu feiern gab. Gern erinnert sich noch an die tollen 1980-er Jahre, wo er im Jugend-Erholungszentrum (JEZ) in Wendisch Rietz gearbeitet hat, Strandpartys mit hunderten Leuten am Scharmützelsee organisierte. Das sprach sich herum, auch die Storkower wollten so eine Party am Strand. Andy und Bernd, die Partymacher, waren geboren. "Das war eine super Zeit, auch dank der Storkower. Wir konnten mit so Größen wie C.C.Catsch, Bad Boys Blue oder Mungo Jerry zusammen auftreten."

Zu den großen Festen gehörten das Humaine-Fest (so hieß damals das Saarower Krankenhaus) und die Schaffen in der Fürstenwalder Pneumant-Halle. Die Partymacher zelebrierten das gesamte Programm mit Musik, Kostümen und Showeinlagen. Kaum eine Ü-30-Party ohne die Partymacher. "Es war eine irre Zeit, wir waren nur unterwegs", erzählt Breitag. Es folgten auch Einladungen nach Berlin, zum Beispiel zu Galeria Kaufhof oder zur Eisbahn am Alex, wo auch die Puhdys mit dabei waren. Bis 2003 lief das Showgeschäft ganz gut.

Doch je mehr Veranstaltungen die Partymacher organisierten, auch mit deutschen und internationalen Künstlern, desto mehr Geld - und es ging inzwischen um Tausende - floss hin und her. Manchmal auch nicht. Nicht alle zahlten vertragsgemäß. Als der Schuldenberg zu groß wurde, zog Breitag, der als Partymacher für die geschäftliche Seite die Verantwortung trug, die Reißleine. Er ging in die Insolvenz . "Ich war ziemlich am Boden, auch finanziell", gesteht er offen ein.

Aber er ließ sich helfen. In einer Schweriner Klinik, wo er 15 Wochen therapeutisch behandelt wurde, lernte er, sein Leben neu und kritisch zu sehen. "Ich habe einfach zu viel gemacht, nur gearbeitet, Kinder und Familie und Freunde vernachlässigt, mir keine Freizeit gegönnt."

Zwei Jahre hat es gedauert, ehe Bernd Breitag wieder auf dem Damm war.

Jetzt arbeitete er beim Truck-Service in Köln, war monatelang mit Künstlertrucks unterwegs zu Konzerten, war nah dran an Madonna und den Skorpions. Als seine jüngste Tochter in die Lehre kam und Hilfe brauchte, habe er alles abgebrochen und ist nach Hause zurückgekehrt, erzählt Breitag, der noch zwei weitere erwachsene Kinder hat und stolzer Opa ist. "Lenhard ist acht Jahre und es macht unheimlich viel Spaß mit ihm", sagt der umtriebige Großvater. Er kann gut mit Kindern. "Sie sind so offen, so begeisterungsfähig und dankbar, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Und ich freue mich, wenn sie sich freuen."

Bernd Breitag sagt, er hätte jetzt seinen Traumjob gefunden. Seit April ist er im Ferienpark Scharmützelsee, zu dem 162 Ferienhäuser gehören, verantwortlich für die Animation der großen und kleinen Gäste. Hand in Hand arbeitet er dabei mit dem Freizeitpark zusammen. "Das gemeinsame Pizzabacken dort, wo alle alles selber machen müssen, ist immer toll", schwärmt Bernd Breitag und hat ständig neue Ideen auf Lager. Seine guten Kontakte in der Region helfen ihm, immer Partner für seine Projekte zu finden. Seine Chefin Anja Wetzlack, so sagt er, habe nichts dagegen, wenn er hin und wieder eine "Mucke" hat. Und so wird er weiter mit seinem langjährigen Freund und Partner von Top Media, Torsten Voigt, Party machen.

Entdeckt hat Bernd Breitag auch seine Gitarre, die er jetzt wieder mehr benutzt als in seinen hektischen Jahren. Und er braucht sie für die Arbeit mit den zwei Jugendbands, die er unter seine Fittiche genommen hat. Immer sonntags probt er mit "Camon" und "Two socks" im Treff des Kumukl, des Wendisch Rietzer Kultur-, Musik- und Kulturvereins.

Wenn Bernd Breitag heute zurück denkt, kommt er zu dem Schluss, "dass alles so sein sollte. Ich würde nichts anders machen. Ich habe eine Menge verloren, bin runtergefallen und habe noch viel vor. Ich habe mindestens noch 200 000 verrückte Ideen."