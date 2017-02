Rammstein-Coverband brennt für Velten

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Flammen, Funken, Gitarrenriffs und tiefböser Gesang mit rollendem R: Alles was die deutsche Rockband Rammstein berühmt gemacht hat, beherrscht auch ihre Tributeband Stahlzeit bis zur Perfektion. 1 200 Zuschauer kamen für ihr Veltener Konzert am Sonnabend in die Ofen-Stadt-Halle.

Atmosphäre wie beim Original: Stahlzeit-Sänger Heli Reißenweber erinnert optisch und stimmlich an Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die Pyroeffekte bedient er beim Konzert zum Teil selbst und hüllt sich in den lodernden Glanz der Funken.

Schwarz, schwarz, alles schwarz: Der große Vorhang auf der Bühne; im Publikum die Lederjacken auf den Körpern und die T-Shirts mit dem ikonischen Rammstein-Schriftzug. Noch stehen Zuschauer in der Veltener Ofen-Stadt-Halle freundlich mit dem Fuß wippend herum, als die Vorband Nitro Shot! den Abend einleitet. Eine solide Mischung aus Hardrock, Punk und Blues spielt das Berliner Trio. Hemdsärmelig und kumpelhaft kommen sie daher, ohne viel Brimborium zocken sie ihre Lieder herunter und covern ganz am Ende sogar den Jimi-Henxdrix-Song "All Along The Watchtower". Applaus gibt es dafür schon - nur ist die Mehrheit der Gäste ausschließlich wegen Stahlzeit gekommen.

Die Rammstein-Coverband hatte sich 2004 gegründet, damals als Maerzfeld. Die Band hatte sich wie das große Vorbild der Neuen Deutschen Härte verschrieben und eigene Songs komponiert. Doch fungierte die Band parallel immer auch als Tribute-Band für Rammstein. Der Name Stahlzeit entstand - und mit ihr eine Gruppe, die dank ihrer Covers mittlerweile in ganz Europa Erfolge feiert.

Wie originalgetreu Stahlzeit Rammstein imitieren, ist beeindruckend. Da fällt ganz zu Anfang der riesige Vorhang auf der Bühne nach unten und offenbart den gröhlenden Zuschauern die sechs Bandmitglieder, die sich stilecht eingekleidet haben: Keyboarder Thilo Weber steht da im Aufzug eines Psychiatrie-Mitarbeiters und Sänger Heli Reißenweber mit Schminke und pomadigen Haaren, die ihn als Darsteller eines Stummfilms der 1920er-Jahre erscheinen lassen.

Ramsteins Mix aus Horrorfilm, nationalsozialistischer Ästhetik, sexualisierten Textinhalten und einer Portion Selbstironie finden sich hier wieder. Harte Gitarrenriffs, akkurates Schlagzeugspiel und ein Keyboard-Soundteppich treffen auf den charakteristischen Reißenweber-Gesang mit den rollenden Rs, der dem des Rammstein-Frontmanns Till Lindemann täuschend ähnelt.

Nachdem Stahlzeit das Konzert mit dem aktuellsten Rammstein-Hit "Ramm 4" eröffnen, folgen unmittelbar bekannte Songs wie "Asche zu Asche", "Sehnsucht" oder "Bett in Flammen". Apropos Flammen: Ein weiteres Merkmal des Originals sind die ausgefeilten Bühnenshows mit Pyroeffekten und aufwendigen Kostümen. So schießt regelmäßig Feuer aus Rohren in die Luft, Explosionen erschüttern die Halle, Rauch steigt auf. An einer Stelle sprüht Sänger Heli Reißenweber mit Hilfe eines Feuerwerkkörpers ringförmig Funken in die Luft, während die aluminiumverkleideten Mikrofonständer der beiden Gitarristen in Flammen gesetzt werden. Kein Wunder, dass neben den typischen Securityleuten auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Veltens anwesend sind, um bei Unfällen notfalls zu helfen.

Auch die Outfits wechseln während des Konzerts mehrmals, so dass die Musiker von Stahlzeit neben geschniegelter Militär- und Aristokratenkleidung auch in der überzeichneten Kluft von Industriearbeitern erscheinen. Unterdessen singt das Publikum die großen Hits wie aus einer Kehle mit: "Ohne Dich", "Sonne", "Bück dich" und das obligatorische "Engel" zum Abschluss. Coverbands haben oft keine Chance: die eigenen künstlerischen Ideen müssen hinter den Forderungen der Fans zurücktreten. Stahlzeit scheinen damit kein Problem zu haben. Sie gehen in ihrer Rolle auf.