Vereinshochburg Mildenberg

Die Gunst der Stunde nutzte aber auch Jörg Buss, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft "Chronik", um für das Standardwerk der Mildenberger Geschichte zu werben, das zur 750-Jahr-Feier erscheint. Die 215-seitige Chronik wird bei einer eigenen Veranstaltung am 25. März ab 19 Uhr im Ringofen II des Ziegleiparks präsentiert. Das achtköpfige Team sammelte Fotos und recherchierte hart. Viel Überredungskunst und Überzeugungsarbeit seien notwendig gewesen, um den Mildenbergern historisches Material abzuringen, so Jörg Buss. Darüber hinaus sei es gelungen, eine Reihe von Sponsoren zu gewinnen, die sich ebenfalls in dem Buch vorstellen werden. Für professionelles Layout sorgt die Zehdenicker Fotodesignerin Susanne Wernicke. "Es ist ein richtig gutes Festbuch geworden", sagte Jörg Buss in aller Bescheidenheit. Bei der Präsentation der Dorfchronik wird ein Film gezeigt. "Wir können auch anders" von Detlev Buck flimmert über die Leinwand. Das Roadmovie wurde Anfang der 1990er-Jahre unter anderem in der Zehdenicker Tonstichlandschaft mit vielen Statisten aus der Region gedreht. Anschließend gibt es Tanz mit DJ Wanne bis in den frühen Morgen.

Den Mildenberger Nachmittag nutzten die Vereine des Dorfes aber auch, um sich ausgiebig zu präsentieren. Langeweile wird in Mildenberg jedenfalls so schnell keine aufkommen. Dafür sorgen unter anderem der erst im Jahr 2014 gegründete Kameradschaftsverein, der Angelverein, der Sportverein, die Mildenberger Technikfreunde und die Volkssolidarität. Für jedes Alter ist etwas dabei.