Klaviertrio im städtischen Museum

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 3. März werden die deutsch-polnischen Musikfesttage an der Oder in Frankfurt eröffnet. Wer keine Eintrittskarten für das Eröffnungskonzert erhalten hat, kann zeitgleich im Städtischen Museum Eisenhüttenstadt ein Konzert erleben. Das Museum Eisenhüttenstadt war in der Vergangenheit über mehrere Jahre Partner und Ausrichter namhafter Konzerte der Musikfesttage. Mit dem Konzert wird an diese Tradition angeknüpft. Um 20 Uhr spielen Elena Welker (Klavier), Tabea Schrenk (Cello) und Benedikt Bindewald (Violine) von Felix Mendelssohn Batholdy das Klaviertrio Nr. 1.