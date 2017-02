Dank einem Punkt vom Abstieg weg

artikel-ansicht/dg/0/

Was sich mit Pech, Pleiten und Pannen anließ, endete angesichts der hochkarätigen Gubener Chancen mit einem glücklichen Punkt. Immerhin hatten sich einen Tag vor dem Spiel einige Spieler wie Christoph Nickel, der einen Tag früher vom Winterurlaub zurück war, bei Trainer Harry Rath gemeldet, so dass jenem zumindest dem Namen nach ein ansehnliches Aufgebot beim Nachbarschaftsduell zur Verfügung stand. Allerdings waren einige Spieler aus beruflichen Gründen erst kurz vor dem Spiel eingetroffen, Michel Becker sogar erst Mitte der ersten Halbzeit. Gerade ihn hätte Rath gern von Anbeginn gehabt. Denn beim Warmmachen hatte sich der kopfballstarke Carsten Hilgers beim Hochspringen am rechten Knie verletzt. "Wahrscheinlich eine Knorpelgeschichte. 14 Jahre bin ich bei der 1. Mannschaft schon dabei, zum ersten Mal habe ich etwas am Knie." So zog sich kurzfristig Abwehrroutinier André Keipke, der als Zuschauer nach Guben gekommen war, dessen Spielerkleidung an. Obwohl sowohl Becker als auch Keipke viel Routine als Abwehrspieler haben, beließ Rath es bei seiner Dreierabwehr mit Christoph Nickel, Danny Grünberg und Robert Richter und wechselte Keipke und Becker in der 2. Halbzeit auf anderen Positionen ein. Der 41-jährige Keipke war ganz froh, nur fünf Minuten spielen zu müssen, da er nach der langen Aufwärmphase doch "ein wenig fest" war.

Zusammen mit dem unfreiwilligen Zuschauer Hilgers genoss mit Tom Rönsch ein weiterer in Abwehrkämpfen erprobter ehemaliger Stahl-Spieler am Rande den Spielfeldes ein Bierchen. Im Sommer hat der in Rostock studierende Pädagogik-Student für Sport und Biologie sein 1. Staatsexamen in der Tasche. "Dann steht für mich das 2. Staatsexamen an. Sollte ich es hier in der Nähe machen, würde ich gern zum FC Eisenhüttenstadt wechseln. Ob dann in der Brandenburgliga oder Landesliga, ist Rösch fast einerlei. Schließlich spielt er gegenwärtig nach einer einjährigen Pause wegen eines Kreuzbandrisses in Graal-Müritz in der Landesliga. Sowohl er als auch Hilgers bedauerten, dass in Guben nicht mehr als ein Punkt heraussprang. "Wann sonst, wenn nicht in solch einem Spiel, muss man den Dreier holen. Für mich war die Aktion mit Marco Franke ein Elfmeter, schade. Bis zum Strafraum sieht unser Spiel ganz gut aus, doch dann fehlt die letzte Konsequenz", bedauert Hilgers.

In der Tat - zunächst hatten die Gäste Feldvorteile und besaßen in der 11. Minute durch Marco Franke, der im Hinspiel den Siegtreffer der Eisenhüttenstädter erzielt hatte, sogar eine torreife Szene. Spielertrainer Franz-Aaron Ullrich hatte ihn im letzten Moment vom Ball getrennt. Doch das war es auch fast schon. In der 20. Minute wurde George Florent in Strafraumnähe mal in den Rücken gestoßen, holte sich Nico Fischer eine Backpfeife ab und unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgte Ullrich fast für ein Eigentor. Aber für die wirklichen Aufreger im gegnerischen Strafraum in dem von vielen Zweikämpfen geprägten Spiel sorgten die Gubener. Fast schon eine tragische Figur war dabei Steven Stoll, der neben Jacub Czerniawski (68.) in der 1. Halbzeit gleich zweimal das Metall traf. "Auch wenn die Dreierkette so das erste Mal spielt, bei Standards darf sie es gerade im Zentrum nicht zu solchen Kopfbällen kommen lassen", kommentierte Rath die heiklen Situationen in der Halbzeitpause. "Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit unserer Leistung."

Das durfte er auch in der 2. Halbzeit, in der jedoch noch weniger in den Strafräumen passierte. Die Abwehr stand lange sicher und wenn doch etwas durchkam, agierten die Gastgeber entweder etwas hilflos oder der gut aufgelegte Torwart Kamil Duchnowski war zur Stelle. So schloss Arek Waskowiak überhastet aus spitzem Winkel ab (62.), schoss Mariusz Karpinski vorbei (70.) oder übersah Enrico Schwittlich den mitgelaufenen Neuzugang Hades (80.). In der Schlussphase kam Guben sogar noch zu zwei gefährlichen Kontern, doch erst vergab der eingewechselte Dominic Mönnich (88.) und dann scheiterte er an Duchnowski (90.).

Bei den Gästen besaß lediglich Tony Wernicke noch eine gute Konterchance, doch er kam in Rückenlage. Marco Franke, der in der 1. Halbzeit die beste Gäste-Chance besaß, musste nach der Pause offensichtlich seinem gebrochenen Zeh Tribut zollen. "Schade, dass wir nicht durch Franke in Führung gegangen sind. So muss ich mit dem Punkt zufrieden sein, wobei die Mannschaft bei drei Lattenschüssen Glück hatte und zweimal in der Schlussphase, als sie noch glasklare Konter zuließ. So etwas darf nicht passieren. Dafür stimmte die kämpferische Leistung", urteilt Rath.

FC Eisenhüttenstadt: Duchnowski - Nickel, Grünberg, Richter - Fischer, Szywala, Kaiser, Tsafack (68. Becker), Wernicke (83. Lommatzsch) - Marco Franke (87. Keipke), Florent

Schiedsrichter: Benjamin Buttenstedt (Schwarzheide) - Zuschauer: 170