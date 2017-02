Drogeriekonzern dm investiert in Wustermark

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (dpa) Der Drogeriekonzern dm will in Wustermark am westlichen Stadtrand von Berlin ein Logistikzentrum errichten. Am Montag soll dazu ein Grundstückskaufvertrag abgeschlossen werden. In dem sogenannten Güterverkehrszentrum Berlin West, das aus den Bereichen Wustermark und Brieselang im Havelland besteht, sind schon Firmen wie der dm-Konkurrent Rossmann und der Internet-Händler Amazon vertreten. Das Verkehrszentrum ist direkt an die Autobahn 10 angeschlossen. Die Logistikbranche ist in der Region Berlin-Brandenburg mit mehr als 200 000 Arbeitsplätzen eine wichtige Säule der Wirtschaft.