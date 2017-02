Gold für Klaus Gericke

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (mw) Es war ein bewegender Moment für Klaus Gericke: Für 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Woltersdorf erhielt er am Sonnabend die Treue-Medaille in Gold von Landrat Rolf Lindemann überreicht. Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger und Werner-Siegwart Schippel, der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, gratulierten ebenfalls. "Das ist ein besonderer Tag", sagte der 79-Jährige. An einen Einsatz aus seiner Anfangszeit kann er sich noch besonders gut erinnern. "Da sind wir mit dem Lkw des Gemüsehändlers zum Brand einer Gaststätte nach Kagel gefahren", schildert der Senior. Das Auto der Feuerwehr war in der Werkstatt, also wurde die Spritze kurzerhand an den Gemüsewagen gehängt. Als die Truppe in Kagel eintraf, sei das Feuer bereits gelöscht gewesen.