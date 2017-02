Bericht: Trump will Verteidigungsbudget beträchtlich anheben

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge die Ausgaben für Verteidigung stark erhöhen. Wie die "New York Times" unter Berufung auf mehrere hochrangige Regierungsbeamte meldete, werde Trump am Montag die Bundesbehörden anweisen, ein Budget für das kommende Haushaltsjahr zu erstellen.