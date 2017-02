Reitsportler trainieren in Krügersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Berlin (MOZ) Der Deutsche Tentpegging-Verband (DTV) mit Sitz in Beeskow organisiert gemeinsam mit dem in Müncheberg ansässigen Verein Agisma eine Deutsche Meisterschaft in den spektakulären Reitsport-Disziplinen Kosakenreiter, berittene Bogenschützen und Tentpegging. Dabei muss der Reiter vom Rücken des Pferdes mit einer Lanze einen am Boden befindlichen Holzpflock aufspießen.