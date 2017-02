"Toni Erdmann": Zuerst wird gestreamt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Oscar-nominierte Kinoproduktion "Toni Erdmann" wird jetzt ein Fall fürs Heimkino. Der Film ist bereits seit diesem Montag (27.2.) beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen, wie das Unternehmen mitteilte. Dann kann das Publikum auch zu Hause sehen, wie sich der 65-jährige Musiklehrer mit falschem Gebiss und Perücke ungefragt ins Leben seiner Tochter einmischt. In der Nacht zu Montag hatte Regisseurin Maren Ade bei der Oscar-Gala in Hollywood vergebens auf eine Auszeichnung in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film gehofft.