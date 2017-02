Flughafen-Streit: CDU-Generalsekretär greift Müller an

artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (DPA) Die Entlassung des Technik-Chefs am neuen Hauptstadtflughafen BER sorgt politisch weiter für Diskussionen. Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers griff am Montagmorgen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller an. Er halte es für wahrscheinlich, dass Müller von der Personalentscheidung des Flughafenchefs Karsten Mühlenfeld gewusst habe, sagte Evers im RBB-Inforadio.

Die Senatskanzlei wurde nach eigener Darstellung dagegen von diesem Schritt überrascht. Bereits am Wochenende hatte Evers gefordert, den "offenen Widerspruch" lückenlos aufzuklären. Mühlenfeld hatte am vergangenen Donnerstag die Entlassung des Bauleiters Jörg Marks angekündigt, was vielfach auf Unverständnis stieß.

In einem "Tagesspiegel"-Interview am Samstag hatte Mühlenfeld gesagt, dass er "schon seit ein paar Wochen" Ersatz für Marks gesucht habe. "Und das war mindestens dem Anteilseigner Berlin bekannt." Senatssprecherin Claudia Sünder wies dies zurück: "Dem widersprechen wir. Die Anteilseigner sind von der Personalentscheidung Mühlenfelds in dieser Woche völlig überrascht worden."

Der Aufsichtsrat habe sich gar nicht in Personalentscheidungen der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft einzumischen, stellte Evers fest. Eine Maßnahme wie die Entlassung des Bauleiters falle in die alleinige Zuständigkeit des Flughafenchefs.