Frankfurt/Main (dpa) Der Dax hat sich am Rosenmontag etwas stabilisiert: Der deutsche Leitindex rückte um 0,15 Prozent auf 11 821,80 Punkte vor. In der Vorwoche hatte es das Börsenbarometer erstmals seit Mai 2015 über 12 000 Punkte geschafft.

