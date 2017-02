Elegant wie Emma: Mode in der Oscar-Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

Hollywood (dpa) Emma Stone räumte auch modisch bei der Oscar-Verleihung ab. Die zierliche US-Schauspielerin, die in Los Angeles jetzt als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, erschien zugleich an der Spitze von zahlreichen Best-Dressed-Listen im Netz. In einem Retro-Kleid von Givenchy machte sie eine tolle Figur.