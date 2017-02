artikel-ansicht/dg/0/

Prag (dpa) Einen Monat nach seiner Verurteilung im Sudan zu 20 Jahren Haft ist ein tschechischer Missionar in seine Heimat zurückgekehrt. Prags Außenminister Lubomir Zaoralek habe in Khartum persönlich die Freilassung des 53-jährigen Petr Jasek erreicht, teilte ein Sprecher am Montag mit. Dem Mann war in dem nordostafrikanischen Staat Spionage vorgeworfen worden. "Man hat mich als Christen erniedrigt, es kam auch zu Schlägen, Folter und psychischem Druck", sagte er nach der Freilassung aus dem Gefängnis.