Kölner Rosenmontagszug gestartet

Köln (dpa) Unter grauem Himmel hat sich am Vormittag der Kölner Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Mehr als 10 000 Menschen laufen in dem Zug mit. Die Zahl der Zuschauer wurde im vergangenen Jahr auf 1,5 Millionen geschätzt. 300 Tonnen Süßigkeiten werden von den Kölner Wagen geworfen, darunter 700 000 Schokoladentafeln und mehr als 220 000 Schachteln Pralinen. Das diesjährige Motto lautet "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck" - also "Wenn wir unsere Kinder sehen, sind wir von den Socken".