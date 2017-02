Brandenburgische Sommerkonzerte gehen auf Landpartie

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die musikalische Reise reicht vom Elbe-Elster-Land bis in die Prignitz: Mit Klassik und Jazz gehen die Brandenburgischen Sommerkonzerte vom 10. Juni an in ihrer 27. Saison wieder auf Landpartie. Drei Monate lang gibt es an 28 Orten Auftritte, wie die Veranstalter am Montag in Berlin mitteilten. Mit den Regensburger Domspatzen und dem Bundesjugendorchester wird auch dem Nachwuchs eine Bühne geboten.