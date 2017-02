Sherlock Holmes ermittelt in Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Nicht zu viel versprochen hatte Herbert Lennig, als er von einer spannenden Prunksitzung in der Fürstenberger Mehrzweckhalle sprach. Beim "Tatort Fürstenberg" kam am Samstagabend in der Tat knisternde Spannung auf, zumal sich Star-Ermittler Sherlock Holmes unters närrische Volk gemischt hatte.

Der Tatort war bereits weiträumig abgesperrt, als die Jecken in die Halle gelassen wurden. Knapp 300 Gäste wollten live miterleben, wenn die Jagd auf den Täter beginnt. An närrischen Traditionen hielt der Fürstenberger Carnevals-Club trotz allem fest. Wie eh und je zog der Elferrat feierlich in den Saal ein, erwiesen die Untertanen dem Prinzenpaar Heike II. und Reiner I. die Ehre, knieten auch die Tänzerinnen nieder, um dem Kinderprinzenpaar Mathilda I. und Johann I. zuzujubeln. Die Funkengarde tanzte im Scheinwerferlicht, als gäbe es kein Morgen mehr. Bevor es aber dann mit Tanz, Büttenreden und viel Spektakel weiterging, lauschten die Untertanen der Antrittsrede von Reiner I..

Der Regent holte weit aus, um seiner Wasserstadt zu huldigen. Er erinnerte an die Zeit vor 33 Jahren, als die Rote Armee noch weite Teil der Stadt beherrschte. Als die Häuser grau waren, es vielerorts streng nach Knoblauch roch. Mit der politischen Wende sollte sich das ändern. Fürstenberg, die Schöne, wurde wachgeküsst, erstrahlte in neuem Glanz, wobei es auch heute Probleme gebe. So sehe man vor lauter Charterbooten im Sommer nicht einmal mehr das Wasser der Havel.

Und ob es eine gute Lösung sei, den Verkehr aus der Stadt zu verbannen, da hat seine Lieblichkeit Prinz Reiner I. doch so seine Zweifel, was ihm spontanen Szenenapplaus bescherte. Und immer wieder schallte es durch den Saal "Havel Alaaf". Natürlich endete die Rede mit dem Trinkspruch. Seine Majestät erhob sein Glas auf die "Säcke" und das närrische Volk auf den "Sack".

Traditionen werden in Fürstenberg gepflegt und mögen sie noch so seltsam sein. Seit 43 Jahren gibt der FCK in der närrischen Saison mittlerweile den Ton an. Und mit dem Motto "Tatort Fürstenberg" traf er auch diesmal wieder ins Schwarze, wie die fantasievolle Kostümierung der Gäste zeigte. Klar, Sherlock Holmes siegte beim Kostümwettbewerb und verwies die Tatortreiniger auf die Plätze. Die schweren Jungs in ihren Sträflings-Uniformen und die Polizisten gefielen der Jury aber auch. Und für alle gab es den närrischen Orden.

Den hätte sich auch Büttnerredner "Blutiger John" redlich verdient gehabt. Zwar fehlten der Rede an der einen oder anderen Stelle die Pointen, aber er gab sich alle Mühe, die Probleme der Wasserstadt zu benennen. Und das erkannte auch Thomas Hentschel an. Die Quasselstrippe führte mal wieder gekonnt durch das kurzweilige Programm. Und das lockte mit dem Versprechen: "Wo James Bond den Ball betrifft und Al Capone die Waffe zückt, tanzt der FCK im Walzerschritt."