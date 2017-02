Paul Aurin startet Poetry Slam

artikel-ansicht/dg/0/

Passend dazu konnte sich der Berliner Marvin Weinstein mit seiner Liebeserklärung an die Literatur in die Herzen des Publikums dichten. Mit hauchdünnem Vorsprung vor seinem Kollegen Max Gebhard wurde sein Beitrag zum besten Text des Dichterwettstreits gekürt.

100 Gäste waren am Freitagabend in den "Weißen Hirsch" in Borgsdorf gekommen, um die Premierenausgabe von Paul Aurins Poetry Slam mitzuerleben. Doch bevor der Abend richtig losgehen konnte, wurde es für ein paar Minuten sehr ernst. Für die Organisatoren war es selbstverständlich, die Aufmerksamkeit ihrer Zuschauer noch einmal zu nutzen, um an die Typisierungsaktion für die an Leukämie erkrankte Tessa am nächsten Tag zu erinnern. Schließlich kam die junge Frau selbst mit drei ihrer engsten Freunde und Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok, dem Schirmherr der Typisierungsaktion, auf die Bühne. Eins wurde deutlich: Die 21-jährige will den Kampf gegen den Krebs unter keinen Umständen aufgeben.

Unter dem Eindruck dieser kämpferischen Botschaft gehörte die Bühne dann den acht Poeten, die sich mit ihren kreativen Schöpfungen um die Gunst der Zuschauer bewarben. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Über eine App konnten die Gäste Punkte von eins bis zehn für die einzelnen Auftritte vergeben. Die besten Vier traten in einer Finalrunde nochmals gegeneinander an. Unter ihnen waren hocherfahrene Poetry-Slammer, die schon auf einigen Berliner Lesebühnen gestanden haben, genauso wie absolute Neulinge.

David Koch aus Borgsdorf beispielsweise trug zum ersten Mal einen eigenen Text vor. Der Blondschopf meisterte diese Aufgabe mit einer erfrischenden Leichtigkeit und Authentizität und schaffte es prompt ins Finale. Mit ihm standen Max Gebhard, Aidin Halimi und Marvin Weinstein in der Endrunde. Die Kandidaten traten mit ganz unterschiedlichen Texten an, ob mit einer Hommage an "Des Kaisers neue Kleider", einer Glosse über Tierdokumentationen oder einem Abgesang auf die politikverdrossene Jugend. Am Ende war es Marvin Weinstein, der mit knappem Vorsprung die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Mit seiner "gescheiterten Liebeserklärung an die Literatur" erinnerte er daran, wie viel Inhalt die Werke der alten Meister der Poesie im Gegensatz zum heutigen Fernsehprogramm zu bieten haben.

Paul Aurin, bekannt geworden durch die Spieleshow "Wer besiegt Paul?", hatte die Idee zur Leseshow. Durch den Abend führten Fabian Lindemann, der nach drei Ausgaben von "Wer besiegt Paul?" bereits ein alter Hase auf der Bühne ist, und sein junger Kollege Lucas Schemenz, der Paul Aurin in erster Instanz auf die Idee brachte, einen Poetry Slam zu veranstalten. Zwar waren bei der ersten Ausgabe noch kleinere technische Schwierigkeiten zu überwinden, so gab es anfangs vereinzelt Probleme bei Einloggen in die Abstimmungs-App. Doch der größte technische Aufwand sei jetzt geschafft, so dass einer Neuauflage von "Jedes Wort zählt" im April oder Mai nichts im Wege stehe, sagte die Veranstalter.