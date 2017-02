DTB-Damen bestreiten Abstiegsrelegation in Stuttgart

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Die deutschen Tennis-Damen treten in Stuttgart zum Abstiegs-Relegationsspiel gegen die Ukraine an. Wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte, werden Angelique Kerber und ihre Teamkolleginnen auf Sand am 22. und 23. April um den Verbleib in der Weltgruppe des Fed Cups kämpfen.