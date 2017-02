Autotest Mazda2

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mazda hat im vergangenen Jahr bei uns um 8,8 Prozent zugelegt, was deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5 Prozent lag. In erster Linie war das dem großen Erfolg des neuen CX-3 zu verdanken. Im Januar könnte dann vor allem der ganz frisch renovierte Mazda3 ordentlich zulegen. Der Mazda2 wiederum stellt den Einstieg in die Modellpalette der japanischen Marke dar.

Motor

Für den Mazda2 gibt es drei Benziner-Varianten und einen Diesel, wobei alle vier Triebwerke ihre Kraft aus 1,5 Litern Hubraum schöpfen. Der von uns gefahrene 105-PS-Selbstzünder vermag wirklich zu überzeugen. Steht sein maximales Drehmoment von 220 Newtonmetern doch bereits bei 1400 Umdrehungen zur Verfügung, man kommt also stets flott vom Fleck. Zehn Sekunden reichen, um die 1,1 Tonnen von 0 auf Tempo 100 zu befördern. Und das bei kultiviertem Ton. Auf der Autobahn ist bei 178 km/h Schluss. Der sechste Gang des knackig zu schaltenden Getriebes ist recht lang ausgelegt.

Karosserie/Ausstattung

Der Mazda2 stellt seit 2003 bei uns den Einstieg in die Welt der japanischen Marke dar. Waren die Vorgänger noch recht zurückhaltend gezeichnet, besticht die mittlerweile dritte Generation nun mit jener dynamischen Linienführung, die man auch von den anderen Mazda-Modellen kennt. Das setzt sich im Inneren fort, wo man flotte Formgestaltung vorfindet. Für einen Kleinwagen gibt es ein gutes Platzangebot, wobei es naturgemäß in der zweiten Reihe des Fünftürers nicht ganz so üppig zugeht. Die Materialanmutung liegt über dem bei Kleinwagen üblichen Niveau, obwohl auch Mazda viel Hartplastik einsetzt. Die Funktionalität stimmt. Der Kofferraum ist mittlerweile auf 280 Liter gewachsen, das ist für einen Kleinwagen ordentlich, nur die Ladekante ist etwas hoch geraten. Ab Werk hat der Mazda2 sechs Airbags, ESP, Audiosystem, Fensterheber rundum, elektrische Außenspiegel und fernbedienbare Zentralverriegelung. Klimaanlage kostet in der Basis 1000 Euro extra. Zudem kann man (nicht für die Basis) Ein- und Ausparkhilfen sowie Assistenten für Fernlicht oder das Halten der Spur bekommen. Das ebenfalls erhältliche Head-Up-Display in seiner Plastik-Sparvariante vermag aber nicht so recht zu überzeugen.

Fahrverhalten

Das Fahrwerk ist für einen Kleinwagen recht straff gehalten, was aber eigentlich nur bei Kopfsteinpflaster unangenehm auffällt. Dafür kann man flott Kurven durchfahren. Dazu passt die direkte Lenkung.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einem Mazda2 gibt es ab 12.890 Euro. Mit dem von uns gefahrenen, im Kleinwagenbereich eher seltenen Diesel landet man (besser ausgestattet) bereits bei mindestens 17.590 Euro. Ein Schnäppchen ist der Japaner also nicht. Allerdings verspricht die Norm einen Verbrauch von gerade 3,4 Litern Diesel (89 g/km CO2) auf 100 Kilometer - und tatsächlich kann man mit einem Liter mehr auskommen. In der Versicherung ist der Diesel dann wieder von Nachteil: in der Haftpflicht kommt der 105-PS-Selbstzünder auf die Klasse 17, während der 115-PS-Benziner lediglich die 14 hat. Voll- und Teilkasko sind mit 19/21 identisch.

Fazit

Ein Kleinwagen kann flott aussehen und sich auch so fahren, das belegt der Mazda2. Mit dem Diesel hält sich der Verbrauch denn auch noch sehr in Grenzen. Ein Schnäppchen aber ist der Japaner nicht. Hajo Zenker