"Gartengold" in Tütchen, Dosen, Taschen und Körben

artikel-ansicht/dg/0/

Raben (MZV) Die ursprünglich von 2011 bis 2014 in Wiesenburg etablierte Samentauschbörse ist nach zwei Jahren Pause im Naturparkzentrum in Raben erfolgreich wiederbelebt worden. Knapp 60 Hobbygärtner folgten am Sonntag der Einladung zum Samen- und Erfahrungsaustausch dorthin.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555456/

Vorab stimmte ein Vortrag zum Thema Sortenvielfalt von Herbert Lohner aus Greiffenberg/Uckermarck - vom Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg - auf die Samentauschbörse ein.

Die Fläminger Hobbygärtner reisten, wie man es von den in Wiesenburg stattgefundenen Samentauschbörsen gewohnt war, wohl vorbereitet im Naturparkzentrum an. Ihr "Gartengold" in kleinen Tütchen, Dosen, Taschen und Körben verborgen. Einer von ihnen hatte jedoch besonders schwer zu tragen: Helmut Moritz ausDer Ruheständler brachte einen Eimer mit, randvoll mit Gartenerde gefüllt.

Als er diesen nach dem Vortrag auf einen Tisch stellt und mit seinen Händen in der Erde gräbt, wächst unter den umstehenden Hobbygärtnern die Neugierde. "Das ist Topinambur", erklärt der Ruheständler. Die mitgebrachten Knollen finden schnell neue Abnehmer. Sie gehen sprichwörtlich weg wie warme Semmeln. Immer wieder greift Helmut Moritz in die Erde, bis keine Knollen mehr darin zu finden sind.

Ob die Kartoffel ähnliche Gemüsepflanze den Hobbygärtnern in Bad Belzig, Wiesenburg und anderswo auch schmecken wird? Helmut Moritz glaubt fest daran - räumt jedoch ein: "Topinambur ist gewöhnungsbedürftig." Außer den Knollen hat er Tipps für die Verwendung des Blattgrüns der bis zu zwei Meter hoch werdenden Gemüsepflanze parat. Er sagt: "Kaninchen und Ziegen fressen die Blätter sehr gern". Einige Tische weiter breitet Elfriede Naruhn kleine Samentütchen vor sich aus. Enthaltend die Samen von Studenten- und Spinnenblumen. Während erstere in vielen Gärten der Region während der Sommermonate bis in den Herbst hinein Hochsaison feiern, ist die Spinnenblumen vielfach noch unbekannt. Deshalb hat die Wiesenburgerin neben den Samenkörnchen der Pflanze eine Fotografie derselben mitgebracht, die die Spinnenblumen in ihrem Garten in voller Pracht zeigen. Zum Samentausch hat auch sie natürlich auch einige Pflegetipps parat.

Der Tauschnachmittag mit dem "Gartengold" im Naturparkzentrum weckt bei vielen Hobbygärtnern die Vorfreude auf die bald beginnende Gartensaison. Noch recken jedoch nur die Wintererprobten Schneeglöckchen mutig ihre Blütenköpfchen gen Himmel. Bis Rote Melde, violetter Grünkohl, blaue Lupine, roter Sauerampfer, Wunderbohnen & Co der Erde anvertraut werden können, müssen sich die Hobbygärtner noch etwas in Geduld üben.