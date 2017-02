Pfarrer Geißler verbindet Karneval & Kirche

artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Der Niemegker Pfarrer und Karnevalist Daniel Geißler lud am Sonntag zur vierten Narrenpredigt in die Stadtkirche St. Johannes. Mit einer größeren Zahl von Gottesdienstbesuchern - auch aus den Reihen des Niemegker Karnevalsvereins - hatte der Geistliche vorab fest gerechnet. Dass letztendlich so viele Menschen seinem Ruf zum Narrengottesdienst folgen würden, damit jedoch nicht.

Die 70 vorbereiteten Liedzettel reichten jedenfalls nicht aus, damit in jede Hand ein solches Blatt gegeben werden konnte.

Dennoch wurde mit kraftvoller Stimme gesungen, dem bei einigen Gottesdienstbesuchern vermutlich noch unter der Narrenkappe sitzenden Kater zum Trotz. Dann hob Geißler, der in Niemegk und Umgebung auch als scharfzüngiger Büttenredner bekannt ist, zur Predigt in gereimter Form an. Neues von Heinz und Hilde erzählend, dem fiktiven Niemegker Ehepaar, das nunmehr zum vierten Mal den Stoff für die Narrenpredigt lieferte. In diesem Jahr nun ging es um nichts bedeutenderes als um Herzensangelegenheiten. Das Predigtthema lautete: "Ich schenke euch ein neues Herz und lege in euch einen neuen Geist".

Und schon waren die Gottesdienstbesucher mittendrin - mittendrin im Leben einer Familie, die hinter vielen Fassaden im Städtchen zu Hause sein könnte.

Geißler hob an, von Heinz und Hilde zu erzählen. Von ihrem Alltag - in dem sich beider Herzen verloren hatten und erst wieder fanden, als es fast zu spät war. Als Heinz Herz aus dem Rhythmus geriet, er einen Herzinfarkt erlitt und Hilde große Sorge um ihren Ehemann ausstehen musste. Am Ende wurde Heinz wieder gesund - die kleine Welt der beiden kam wieder in Ordnung. Geißlers Botschaft, die er mit seiner Predigt vermitteln wollte, ging jedoch weit über Niemegks Grenzen hinaus. "Die Welt ist aus den Fugen geraten", so der Geistliche von der Kanzel herab. Wo gerade noch gelacht wurde - lachen ist in den Narrenpredigten durchaus erlaubt - war plötzlich Stille. "Ist der Mensch in Ordnung, dann ist auch die Welt in Ordnung", so Geißler fast am Ende seiner Predigt.

Die frohe Botschaft, die er mit ihr verkündete, wurde damit für die Gottesdienstbesucher zu einem Auftrag. Sie sollen darauf achten, dass ihre Herzen warme Herzen bleiben und nicht, aus welchen Gründen auch immer, zu Eisklumpen erstarren. Bei den Niemegker Karnevalisten, deren Herz am Scherz hängt, stehen die Chancen dafür gut.

Dann macht sich eine leichte Unruhe in den Kirchenbänken breit. Nicht, dass sich der eine oder andere mit Heinz und Hilde identifiziert. Die Frage, die alle Jahre wieder bewegt, ist eine andere: Darf in der Kirche geklatscht werden? Was zaghaft beginnt, endet kraftvoll. Geißler, noch immer auf der Kanzel stehend, lässt die Gottesdienstbesucher mit lächelndem Gesicht gewähren. Erst nach geendetem Applaus kommt es, wie in den zurückliegenden Jahren über seine Lippen: "Paulus schrieb an die Apatschen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen"!

Nach dem Segen gehen alle ihrer Wege. Die Niemegker Christen an den heimischen Mittagstisch und die Niemegker Jecken in den "Lindenhof", wo sie am Nachmittag die Senioren mit ihrem zünftigem karnevalistischen Treiben vergnügen wollen - getreu Geißlers Worten: "Genießt das schöne, pflegt das Lachen!"