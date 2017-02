330.000 Euro in die Feuerwehr investiert

artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen (MOZ) Die 26 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nennhausens freuen sich über ein neues Löschfahrzeug. Schon am 25. Januar wurde das LF 20 ausgeliefert. Am Freitagabend fand die öffentliche Übergabe durch die Nennhausener Amtsdirektorin Ilka Lenke statt.

Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke übergibt den Fahrzeugschlüssel, im Beisein von Amtsbrandmeister Holger Püschel (li.), an Ortswehrführer Hartmut Kahle und seinen Stellvertreter Adrian Huxdorf (re.). © ohlwein

Gäste der Ortsfeuerwehren wohnten der Übergabe bei. Bevor die Amtsdirektorin den Fahrzeugschlüssel an Ortswehrführer und stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Hartmut Kahle, übergab, würdigte sie die aufopferungsvolle Arbeit der Kameraden, die in schwierigsten Situationen Unglaubliches leisten würden. Sie wünschte ihnen für die Zukunft weniger Einsätze und mehr Ausbildung.

Eine qualitativ gute Ausbildung bescheinigte Amtsbrandmeister Holger Püschel den Kameraden inAuch die Bereitschaft, an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, sei dort beispielhaft. Jeden Freitagabend würden sich die Kameraden zur Ausbildung im Gerätehaus treffen, so Püschel.

Das Löschfahrzeug (Typ LF 20) kostete 330.000 Euro. 147.000 Euro flossen als Fördermittel vom Land, und das Amt Nennhausen brachte einen Eigenanteil von 183.000 Euro auf. "Dass dies möglich wurde, haben wir dem Amtsausschuss zu verdanken, der die Notwendigkeit einer solchen Investition mit seiner Zustimmung erst möglich gemacht hat", erklärte Angelika Thielicke, ehemalige Amtsdirektorin.

Das Fahrzeug wurde von der Albert Ziegler GmbH aus dem schwäbischen Giengen auf die Bedürfnisse der Nennhausener Feuerwehr zugeschnitten. Das 290 PS starke LF 20 wiegt 15,5 Tonnen und verfügt über einen Löschwasserbehälter mit 2.400 Liter Fassungsvermögen. Die Z-Cab-New-Generations-Kabine bietet einem Fahrer und acht Leuten Platz. Als Besonderheiten gelten der pneumatische Lichtmast mit vier LED-Scheinwerfern zum Ausleuchten des Einsatzorts sowie das Alu-Paneel-System (Alpas). Seine Vorteile sollen inden herausragenden Eigenschaften von Aluminium in Kombination mit extrem stabiler, biege- und torsionssteifer Paneel-Form liegen.

Auch verbesserte Ausrüstung, zum Beispiel moderne Pressluftatemgeräte mit größerer Luftkapazität, steht den Nennhausener Kameraden jetzt zur Verfügung.

"Im vergangenen Jahr mussten sie sehr oft zu Verkehrsunfällen, auch mit tödlichem Ausgang, ausrücken", so Adrian Huxdorf, stellvertretender Ortswehrführer und stellvertretender Amtsbrandmeister. Aber auch so manche Brände mussten sie löschen. Einer der größten war ein Strohmietenbrand in Landin.

Auch die Kameraden der Feuerwehr Buschow konnten sich am Freitag freuen. Sie durften das 20 Jahre alte, in Nennhausen ausrangierte Fahrzeug mit in ihr Märkisch-Luch-Dorf nehmen. Trotz des Alters stellt es eine große Bereicherung für die Buschower Feuerwehr dar. Das Fahrzeug löst nun einen 35 Jahre alten W50 aus DDR-Produktion ab.