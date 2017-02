FSV Optik: Turhan schoss sein 22. Tor

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Murat Turhans gegenwärtige Bilanz könnte ein gutes Omen sein. Der Stürmer des FSV Optik, der im April 30 wird, traf in der laufenden Oberliga-Nord-Saison bereits 22 Mal und führt die Torjägerliste weiter an.

Zuletzt besorgte er am Samstag den Ausgleichstreffer gegen den SV Lichtenberg 47. Damit benötigt er nur noch ein Tor, um mit sich selbst gleichzuziehen. Denn in der Oberliga-Saison 2014/2015 hatte Turhan insgesamt 23 Mal jubeln können. Das reichte zwar nicht für die Torjägerkanone, da ein anderer am Ende auf 24 Treffer kam, doch bescherten auch Turhans Stürmererfolge dem FSV Optik die Meisterschaft und damit verbunden den Aufstieg in die Regionalliga Nordost.

In den beiden Spitzenspielen gleich zu Beginn der Rückrunde traf der 1,95 Meter große Hüne drei Mal. Optik holte vier Punkte. Durch das 1:1 am Samstag büßten die Kreisstädter die in der Vorwoche errungene Tabellenführung zwar wieder ein. Sie belegen mit 35 Punkten Rang 2, einen Zähler hinter der am Wochenende siegreichen VSG Altglienicke, die zudem mit einem Spiel in Rückstand liegt. Allerdings sorgte das Remis gegen Lichtenberg dafür, dass dieser Verfolger (Platz 3) mit 5 Punkten auf Distanz zu Rathenow bleibt.

Die Lage an der Tabellenspitze könnte sich schon nach dem kommenden Punktspielwochenende wieder anders darstellen. Altglienicke muss bereits am Freitagabend zu Tennis Borussia Berlin (Platz 4), Lichtenberg muss am Samstag beim havelländischen Aufsteiger Grün-Weiß Brieselang (Platz 13) bestehen, der sich im Abstiegskampf befindet, und der FSV Optik beim Malchower SV (Platz 11). Die Mecklenburger hatten den Rathenowern am dritten Spieltag die bislang einzige Heimniederlage beschert.