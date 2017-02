Dänemarks Regierungschef und Herausforderin gegen EU-Referendum

artikel-ansicht/dg/0/

Kopenhagen (DPA) Dänemarks Regierungschef Lars Løkke Rasmussen und die Chefin der Sozialdemokraten, Mette Frederiksen, sind gegen eine Volksabstimmung über einen Austritt des Landes aus der EU. Das hatten die Rechtspopulisten nach dem britischen EU-Referendum gefordert. "Wir brauchen keine Abstimmung", sagte Løkke Rasmussen bei einer aufgezeichneten TV-Debatte der Parteichefs, die am Montagabend im dänischen Rundfunk ausgestrahlt werden sollte. Mit ihm werde es kein Referendum geben. "Es ist ganz klar, dass es eine sehr, sehr breite Mehrheit in Christiansborg (dem dänischen Parlament) gibt, die sich wünscht, dass Dänemark in der EU bleibt."