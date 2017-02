Applaus für den Bürgerverein

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Der Bürgerverein Finkenkrug ist eine Institution in Falkensee. Die Mitstreiter bringen sich immer wieder politisch ein und sorgen zudem für ein vielfältiges kulturelles Angebot. Am Sonntag fand der traditionelle Frühjahrsempfang statt. Landrat Roger Lewandowski (CDU) und Bürgermeister Heiko Müller (SPD) zählten unter anderem zu den Gästen, die zahlreich kamen und das Engagement würdigten.

Sichtlich erfreut über den guten Zuspruch eröffnete Peter Ellmann, 1. Vorsitzender des Vereins, den Empfang. Mit Stolz berichtete er, dass im zurückliegenden Zeitraum ein weiterer Raum im Erdgeschoss-Anbau fast fertiggestellt wurde. Seines blauen Anstrichs wegen, sprach Ellmann vom "blauen Salon". Künftig können sich in diesem Raum die Kinder zum Klavier-Probeunterricht von Volker Paulsen aufhalten. Auch steht er für die Musiker der Band "Gurkenknif" und für weitere Kursaktivitäten offen. Das Parkett wurde von Jörn Spielberg, Vereinsmitglied, unentgeltlich verlegt.

"Überhaupt sind die Arbeiten der Bürgerveinsmitglieder und deren Engagement letztendlich die entscheidenden Faktoren für ein funktionierendes Bürgerhaus", würdigte Ellmann die Arbeit des Vereins. Weiter hob der Vorsitzende die Durchführung von zehn Konzertveranstaltungen im vergangenen Jahr hervor, die jeweils zu 100 Prozent ausverkauft waren. "Auch die vereinseigene Theatergruppe hat nur vor ausverkauften Haus gespielt, das ist wirklich alles eine wahre Freude", betonte Ellmann. Er würdigte das weitere Vereinsleben als erfolgreich, hierzu erwähnte er das perfekte Sommerfest und das Fest "Brot und Suppe" für die acht neu aufgenommenen Familien mit ihren Kindern.

Apropos Familie, ein anonymer Spender aus dem Verein, schenkte diesem sein Klavier. Mit den Worten, "alle meine Kinder haben darauf Klavier spielen gelernt, wenn es nun im Bürgerhaus steht, ist es für mich immer noch in der Familie", zitierte Ellmann. Schwungvoll eingeweiht wurde das Instrument von Dr. Lutz Krämer, ebenfalls Vereinsmitglied, mit Boogie-Woogie-Klängen, die lautstark beklatscht wurden.

In seinem Ausblick auf 2017 ging Ellmann auf das Finkenkruger Ortszentrum ein und verdeutlichte die Stellung des Bürgervereins zu dem geplanten Neubau eines Penny-Marktes. "Es soll ein schöner Baukörper werden, an der richtigen Stelle, das gesamte Ensemble muss dabei mit betrachtet werden. Es ist kein Provisorium, Finkenkrug ist es nicht und dieser Bau auch nicht. Mein Wunsch wäre, dass in einhundert Jahren dieser Baukörper noch Bestand hat und alle sagen, der richtige Bau an der richtigen Stelle", positionierte sich der Vorsitzende und erhielt dafür kräftigen Applaus.

Abschließend würdigte Ellmann das Engagement der Bürgervereinsmitglieder ebenso, wie das der Stadt. Ganz besonders hervorgetan haben sich aus der Sicht des Vorstandes, Günter Scharf, "der Elektriker für alle Fälle" und Jörn Spielberg, der Parkettverleger. Beiden wurde die Ehrenmitgliedschaft des Bürgervereins Finkenkrug verliehen. Kenntlich gemacht auf einer polierten Plakette aus Messing mit der entsprechenden Inschrift und dem Signet des Vereins. Diese Mitgliedschaft beinhaltet eine lebenslange Beitragsfreiheit und einen kostenfreien Konzertbesuch mit Begleitung einmal im Jahr. "Es musste eine Messingplatte sein", betonte Ellmann, denn, "es sollte etwas Beständiges sein, etwas, was man betrachten kann."