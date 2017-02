Südkoreas Regierungschef beendet Sonderermittlungen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555469/

Der Korruptionsskandal um eine enge Vertraute der vorläufig entmachteten südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye sorgt weiter für politischen Sprengstoff. Ministerpräsident Hwang Kyo Ahn weigerte sich am Montag, einer möglichen Verlängerung des Mandats des in dem Fall ermittelnden Sonderstaatsanwalts um einen Monat zuzustimmen. Die liberalen Oppositionsparteien warfen Hwang Parteilichkeit zugunsten der konservativen Staatschefin vor und drohten damit, auch ihn per Parlamentsbeschluss seiner Amtspflichten zu entheben. Hwang führt derzeit die Amtsgeschäfte des Präsidenten kommissarisch.

Das Ermittlerteam habe sein Aufgaben erfüllt, es seien bereits eine Reihe von Schlüsselfiguren angeklagt worden, teilte das Büro Hwangs mit. "Nach langem Nachdenken entschied der geschäftsführende Präsident, dass es das Beste für die Stabilität des Landes ist, die Sonderermittlungen nicht zu verlängern." Die zuständige Staatsanwaltschaft könne die Untersuchungen jetzt wieder übernehmen. Das Mandat der Sonderermittler endet nach 70 Tagen am Dienstag.

Hwangs Entscheidung erfolgte vor Beginn der letzten Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen Park am selben Tag vor dem Verfassungsgericht in Seoul. Park, die bis zum Schluss dem Verfahren fernblieb, ließ erneut von ihren Anwälten erklären, sie sei niemals in Korruption verwickelt gewesen, wie südkoreanische Sender berichteten. Sie bedaure jedoch, große Unruhe unter den Bürgern des Landes verursacht zu haben.

Wann die Verfassungsrichter ihre Entscheidung über eine mögliche Absetzung der Staatschefin treffen, war zunächst unklar. Sollte sie ihr Amt vorzeitig verlieren, müsste innerhalb von 60 Tagen ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden.

Der Skandal, in den unter anderen frühere Berater Parks und der Mischkonzern Samsung verwickelt sind, wühlt das Land seit Monaten auf. Parks langjährige Freundin Choi Soon soll dank ihrer Beziehungen zur Präsidentin zahlreiche Unternehmen genötigt haben, ihre Stiftungen und Organisationen mit großen Summen zu fördern. Die Staatschefin bestreitet den Vorwurf der Mittäterschaft. Das Parlament leitete im Dezember das Verfahren gegen Park ein.

Die Sonderermittler äußerten sich am Montag enttäuscht darüber, weder Park selber befragt noch die Büros im Präsidialamt durchsucht zu haben. Nach Angaben der Ermittler ging Parks Büro nicht auf die Forderung ein, Ton- oder Videoaufnahmen der Befragung machen zu können. Ein Anwalt Parks nannte die Forderungen inakzeptabel.