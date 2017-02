Rosenmontag mit Trump und Erdogan

artikel-ansicht/dg/0/

Köln (DPA) An Karneval herrscht Narrenfreiheit - und die nutzen die Jecken kräftig aus: Mit bissigen Persiflage-Wagen bekommen vor allem Politiker ihr Fett weg. Unumstrittene Lieblings-Zielscheibe des Spotts ist in diesem Jahr der neue US-Präsident.

Motivwagen, die die politische Situation in den USA nach der Wahl von Präsident Trump aufgreifen, im Rosenmontagsumzug in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen).

Trump, Trump, Trump: So wie er die Nachrichten dominiert, gibt der US-Präsident auch bei den Rosenmontagszügen in den Karnevalshochburgen den Ton an. In Köln kommt Donald Trump als Neuling in eine Schulklasse, und außer Russlands Präsident Wladimir Putin will niemand neben ihm in der ersten Reihe sitzen. Bei den Mainzern trampelt Trump als Elefant durch einen Porzellanladen. In Düsseldorf haben die Narren ihm gleich mehrere besonders böse Motivwagen gewidmet: Hier versucht Trump, die Freiheitsstatue zu vergewaltigen - bis diese ihm den Kopf abschlägt.

Da die Fehlentwicklungen in der internationalen Politik zurzeit besonders dramatisch seien, müssten auch die Wagen besonders "gepfeffert" ausfallen, sagt der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly am Montag dem WDR. Und so bekommen auch die anderen "Demokratiefresser" so einiges ab: Neben Trump futtern sich Putin, Polens Kaczynski, Ungarns Orban und der türkische Staatschef Erdogan als fette Raupen durch das grüne Demokratie-Blatt.

Ein Mainzer Wagen nimmt mit einem "Wut-Zwergenaufstand" die AfD und rechtsnationale Gruppierungen aufs Korn. Ein anderes Motiv zeigt Erdogan, wie er mit einem Rasenmäher Menschenrechte und Pressefreiheit niedermäht. In Köln malt sich Erdogan als Pippi Langstrumpf die Welt so, wie sie ihm gefällt - mit einer "Villa Kunterbunt" als Gefängnis.

Überhaupt haben die Kölner dieses Mal viele Motive an Kinderbilder angelehnt, denn das Motto lautet: "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck", also "Wenn wir unsere Kinder sehen, sind wir von den Socken." Und so liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Art Biene-Maja-Welt als Käfer hilflos auf dem Rücken, während SPD-Herausforderer Martin Schulz von hinten heransummt. Passenderweise fährt NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) auf diesem Wagen mit und wirft von oben Kamelle.

Schon zwei Stunden vor Ankunft des Zuges haben sich zahlreiche Jecken mit Provianttaschen entlang des Weges postiert. Aus mitgebrachten Lautsprechern und anliegenden Kneipen schallen Karnevalslieder, zu denen die Wartenden schunkeln, bis der erste Wagen in Sicht kommt - von da an geht es darum, möglichst viel Süßes und "Strüßjer" (Blumensträuße) zu sammeln.

Unterdessen hat die Polizei das Kölner Stadtzentrum weiträumig abgeriegelt. An großen Zufahrtsstraßen blockieren Wasserwerfer und andere schwere Polizeifahrzeuge die Durchfahrt, Beamte patrouillieren mit Maschinenpistolen. Zum ersten Mal gilt am Rosenmontag in den Innenstädten von Köln, Düsseldorf und Mainz ein Lkw-Fahrverbot. So soll verhindert werden, dass Terroristen mit Lastwagen in die Menge fahren, wie in Berlin und Nizza geschehen. An den Absperrungen in Köln halten Polizisten mit gelben Westen jedes Auto an, lassen den Fahrer manchmal den Kofferraum öffnen. Nur wer eine Berechtigung hat, wird durchgelassen.

Überall hat die Polizei die Zahl ihrer Einsatzkräfte deutlich aufgestockt. In Köln stehen entlang des Zugweges im Abstand von wenigen Metern immer wieder Polizisten. "Ich finde das gut. Ich hatte zwar keine Angst, aber irgendwie fühlt man sich so trotzdem sicherer", sagt Andrea, die als Maus verkleidet ist.

Marc trägt ein US-Police-Kostüm - aber seine Pistolenholster sind leer. "Klar gehört da eigentlich 'ne Knarre zu, aber ich hab keinen Bock auf Stress", sagt der 24-Jährige. Polizeipräsident Jürgen Mathies hatte zuvor an die Jecken appelliert, echt aussehende Spielzeugwaffen zu Hause zu lassen. In Zweifelsfällen werde die Polizei Kostümierte konsequent überprüfen.